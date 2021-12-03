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Сенатор Цеков ответил на заявление американского политика Коэна о передаче Крыма России

Политика
Сенатор Цеков ответил на заявление американского политика Коэна о передаче Крыма России
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 3 декабря. Украина в 2014 году добровольно отдала Крым России. Киев не оказал военного сопротивления, напомнил член Совета Федерации Сергей Цеков.

Сенатор прокомментировал заявление бывшего советника в Конгрессе США Ариэля Коэна о том, что Украина согласилась отдать России полуостров, а также Черноморский флот. Американец призвал Киев избавиться от привычки «добровольного саботажа».

Сергей Цеков назвал адекватной оценку, которую дал Коэн событиям 2014 года.

«Никакого военного, вооруженного сопротивления не было. Более того, практически вся украинская армия была согласна с тем, что Крым должен вернуться в Россию, только единицы готовы были сопротивляться. Процентов 20 просто хотели покинуть Крым и уехать на Украину, 80 процентов были согласны, многие стали служить уже в российской армии», — сказал сенатор в комментарии изданию «Лента.ру».

Крым стал частью России по результатам референдума в 2014 году. По данным голосования, большая часть избирателей высказалась за российский статус полуострова.

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украина крым цеков
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