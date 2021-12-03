«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Мария Бутина

Гость нового выпуска передачи «Грани свободы» с Мирой Тэрада — депутат Государственной думы и общественный деятель Мария Бутина.

В 2018 году она отправилась в США получать магистерскую степень, однако вместо университета попала в тюрьму. Американский суд признал россиянку виновной в том, что она якобы участвовала в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ», и приговорил к 18 месяцам в колонии. Освободили ее лишь в октябре 2019 года.

Мария рассказала о своей работе в экспертном совете при уполномоченном по правам человека в РФ. Вернувшись на родину, Бутина занялась защитой прав наших соотечественников, повсеместно нарушаемых за рубежом.

Гостья передачи рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться в процессе освобождения российских граждан. Нередко надуманные обвинения являются лишь поводом для «показательной порки». Это настолько распространенная практика, что Мария советует россиянам при выезде за рубеж на всякий случай оформлять юридическую страховку.

Бутина ратует за создание полноценного отработанного механизма возвращения «без вины виноватых» сограждан. Ведь сейчас, по ее словам, удается помочь лишь десяти процентам несправедливо осужденных россиян.

О том, кто находится «в группе риска», куда можно поехать, не опасаясь русофобии, и, конечно, о том, что же делать, если все-таки стал жертвой судебной системы в чужой стране, — в новом выпуске передачи «Грани свободы».