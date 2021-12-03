Остроумный анекдот ведущего Норкина про Станиславского вызвал смех в эфире «Места встречи»

Москва, 3 декабря. Российский телеведущий Андрей Норкин сумел рассмешить гостей передачи «Место встречи» остроумным анекдотом про легендарных актеров Константина Станиславского и Василия Качалова.

Политическое ток-шоу отличается от своих аналогов юмористическим характером из-за традиционных шуток Норкина. Телеведущий каждый раз подбирает новый анекдот, который соответствует теме программы.

На этот раз журналист решил разбавить оживленную дискуссию остроумным анекдотом об актерском искусстве. По словам Норкина, однажды Станиславский дал актерам пятиминутное задание, которое в театральных училищах называют «этюд».

«Горит банк. Ваши действия?» — задает ситуацию режиссер.

ntv.ru / Prt Scr

В эту же минуту все принялись изображать различные ситуации. Один отыгрывал панику, другой принес воображаемые лестницу и ведро, после чего начал тушить пожар, третий показал умирающего от дыма человека. Вот только Качалов молча взял стул, сел на него и просто наблюдал за происходящим, что возмутило Станиславского.

«Стоп! А вы, Василий Иванович, почему не участвуете?» — цитирует режиссера Норкин. «Я не участвую? Я очень даже участвую. Просто у меня деньги в другом банке», — сказал ведущий от имени Качалова.

Необыкновенная юмористическая история Норкина уложила россиян на лопатки от смеха и заставила зал бурно аплодировать.

Как стало известно ранее, пошлый анекдот Норкина про эрекцию у еврея развеселил студию «Места встречи». Шутка посвящалась новогодним праздникам.