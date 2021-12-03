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Сын покойного Александра Градского трогательно обратился к отцу

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 13:40
Общество
Сын покойного Александра Градского трогательно обратился к отцу
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Москва, 3 декабря. Старший сын певца и композитора Александра Градского, бизнесмен и музыкант Даниил Градский, публично обратился к покойному отцу. Мужчина показал архивное фото с артистом.

Градский-младший опубликовал пост, посвященный отцу, на своей странице в Facebook. Музыкант трогательно поблагодарил скончавшегося композитора и заявил о любви к нему.

«Папуля, я очень тебя люблю! Ты дал мне так много! Благодарю тебя за все. Пускай земля будет тебе пухом, а душа в раю», — пожелал сын певца.

Бизнесмен выложил пост вечером 1 декабря, то есть, после похорон Градского. Музыкант опубликовал черно-белое фото, которое было сделано в его детстве. На снимке молодой композитор держит сына на плече и улыбается, глядя в объектив.

Напомним, Александр Градский, которому было 72 года, ушел из жизни в ночь на 28 ноября. Причиной смерти артиста назвали инфаркт головного мозга. По данным СМИ, певец оставил после себя не только внушительное наследство, но и долги по налогам.

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сын градский композитор
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