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Лукашенко исключил «вышвыривание» иностранных дипломатов из Белоруссии на фоне санкций

Политика
Лукашенко исключил «вышвыривание» иностранных дипломатов из Белоруссии на фоне санкций
president.gov.by  /  Пресс-служба администрации президента Белоруссии

Минск, 3 декабря. Белоруссия не намерена «вышвыривать» иностранных дипломатов в ответ на санкции. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что после введения новых ограничительных мер прошли сутки. По его словам, некоторые дипломаты начали собирать вещи и говорить о том, что президент Белоруссии якобы примет решение об их высылке.

«Мы никого не будем вышвыривать. Мы будем делать это цивилизованно в соответствии с нормами международного права. Поэтому вы меня услышьте — те, кто чемоданы пакует: успокойтесь, положите свои чемоданы обратно», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввел пятый пакет ограничительных мер против Белоруссии. В санкционный список попали 17 физических лиц и 11 организаций. Кроме того, рестрикции ввели США.

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санкции белоруссия лукашенко дипломат
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