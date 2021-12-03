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Филипп Киркоров возглавил список знаменитых должников

Шоу-бизнес
Филипп Киркоров возглавил список знаменитых должников
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 3 декабря. Журналисты определили главных должников в отечественном шоу-бизнесе. Список возглавил король эстрады Филипп Киркоров, который не уплатил налоги на сумму более 1 миллиона рублей.

Закрыть квитанции по налогам необходимо было до 1 декабря, однако не все звезды успели попрощаться с долгами. Размер задолженности Киркорова составил 1 048 437 рублей, что сопоставимо со стоимостью квартиры в региональном городе. Из этой суммы 592 тысячи рублей составляет налог на недвижимость — дома и квартиры. Кроме того, у знаменитости есть авто с неоплаченным транспортным налогом на 145 тысяч рублей. Также числится долг за земельный участок, видимо, это загородный дом, который певец приобрел несколько лет назад.

В тройку знаменитых должников попала певица МакSим, которая получила «письмо счастья» на сумму в 411 тысяч рублей. Она должна отдать 253 тысячи за недвижимость и 151 тысячу — за автомобиль. Еще 7 тысяч рублей прибавилось в качестве долга за земельный участок.

В этом же списке оказался внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. У него долг почти в четыре раза меньше, чем у бывшего мужа знаменитой бабушки. Самый большой неуплаченный налог — за жилье (190 тысяч рублей), пишет Kp.ru.

Еще одной злостной неплательщицей оказалась Татьяна Брухунова, жена комика Евгения Петросяна. Женщина, как оказалось, уже второй год не может вовремя погасить долги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Филипп Киркоров возглавил список знаменитых должников
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