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Марийский врач развеял нелепые мифы о вакцинации
Общество
Марийский врач развеял нелепые мифы о вакцинации
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Йошкар-Ола, 3 декабря. Торакальный хирург, руководитель РОО «Врачи Марий Эл», депутат государственного собрания Марий Эл Максим Бронников обосновал необходимость вакцинации от COVID-19.

По мнению врача, пока люди будут уклоняться от прививок, вирус продолжит мутировать внутри их организмов, провоцируя новые волны пандемии. В связи с этим медик указал на абсурдность опасений скептиков, которые приписывают вакцинам какие-то несуществующие побочные эффекты, сообщает «МедиаПоток».

Чтобы положить конец подобным вредным выдумкам, Бронников сформулировал ряд опровергающих их тезисов: вакцина реально работает и не опаснее, чем укол витамина; она в десятки раз снижает риск заболеть в тяжелой форме; ревакцинация безопасна и нужна; проверять свои антитела необязательно; после вакцины человек не заразен, она не меняет его геном.

Ранее ФАН сообщал об ужесточении в Самарской области нормативов обязательной вакцинации для сотрудников различных предприятий. Главный санитарный врач региона Светлана Архипова повысила минимальную долю сотрудников предприятий, которые обязаны быть привиты от коронавируса, с 60% до 80%.

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вакцинация прививка коронавирус
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