Агата Муцениеце хочет взять приемного ребенка

Москва, 3 декабря. Актриса Агата Муцениеце призналась, что хотела бы усыновить ребенка из детдома. По словам знаменитости, она давно задумалась о приемном малыше, но пока не решилась на этот шаг.

Бывшая жена актера Павла Прилучного обсудила тему усыновления с гостьями своего YouTube-шоу MamBook. Муцениеце рассказала, что впервые захотела взять приемного ребенка, вдохновившись примером голливудской звезды Анджелины Джоли.

«Мне казалось, что я обязательно возьму чернокожего ребенка. Чтобы у нас в семье было как можно больше разных детей, чтобы объединить нации, народы в одной огромной семье», — поделилась актриса.

Мысль об усыновлении до сих пор не оставила артистку, однако пока она ограничена из-за статуса разведенной матери двоих детей. Но Муцениеце, по ее словам, хочет взять малыша из детдома, когда у нее появится новый муж вместо Прилучного.

instagram.com / @agataagata

Кроме того, актриса вспомнила неудачный пример знакомой своей матери. Эта женщина усыновила детей и в итоге уделяла приемным больше внимания, чем родным.

«Они росли в обиде на мать. Мне казалось, у нее эгоистичная мотивация, чего быть не должно. Но я, может быть, какую-нибудь лялечку возьму», — подытожила знаменитость.

Муцениеце отказывалась брать ребенка из детдома в браке с Прилучным, так как считала это слишком ответственным шагом. При этом актер говорил, что не возражает против усыновления, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Агата Муцениеце призналась, что у нее была близость с мужчиной после развода. Актриса даже пыталась построить новые отношения, но из этого ничего не вышло.