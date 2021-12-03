ВТО разработала единый свод правил в области торговли услугами

Москва, 3 декабря. Всемирная торговая организация намерена снизить издержки бизнеса стран-участниц. Для этого она приняла соглашение по упрощению процедур торговли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкономразвития РФ.

Участники ВТО успешно завершили переговоры по правилам внутреннего регулирования услуг.

«Несмотря на перенос 12-ой министерской конференции ВТО, участникам удалось успешно завершить переговоры. Результаты переговоров устанавливают четкие критерии и требования к процедурам лицензирования и признания квалификаций, техническим стандартам», — говорится в сообщении.

ВТО намерена разработать правила в области торговли услугами, обязав национальных регуляторов сообщать информацию, касающуюся требований и процедур получения разрешений. Теперь поставщики услуг смогут принимать участие в публичном обсуждении проектов. Данная инициатива будет способствовать снижению торговых издержек.

В октябре Всемирная торговая организация приступила к изучению второго обзора торговой политики России.