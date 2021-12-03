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Песков подтвердил информацию о переговорах Путина и члена Президиума Боснии и Герцеговины

Политика
Песков подтвердил информацию о переговорах Путина и члена Президиума Боснии и Герцеговины
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин действительно провел встречу с сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорадом Додиком в Кремле, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры были полезными и обстоятельными.

«Мы не сообщали, действительно, президент Республики Сербской был у президента Путина, они встречались, это была очная встреча в Кремле. Весьма полезная и обстоятельная», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что администрация не успела дать информацию по этому поводу, поскольку у президента 2 декабря было приоритетное совещание по ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

Как стало известно ранее, Путин проведет переговоры с президентом США Джо Байденом в формате видеоконференции.

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