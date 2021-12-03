Москва и Вашингтон прорабатывают вопрос выдачи американских виз россиянам

Ярославль, 3 декабря. Соединенные Штаты и Россия работают над тем, чтобы россияне могли получать американские визы, сообщил посол в Москве Джон Салливан.

В пятницу американский дипломат принял участие в XI российско-американском фестивале «Мост через океан». Отвечая на вопросы журналистов, он подчеркнул, что вопрос о выдаче американских виз россиянам прорабатывают дипломаты обеих стран.

«Мы очень плотно работаем над этим вопросом», — приводит слова Салливана ТАСС.

Журналисты узнали возможную дату переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена. Они могут встретиться уже 7 декабря. Беседа будет организована в формате видеоконференции.