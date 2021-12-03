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«Газпром-медиа» получит косвенную долю в VK

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 12:50
Экономика
«Газпром-медиа» получит косвенную долю в VK
Пресс-служба «ВКонтакте»

Москва, 3 декабря. Компания «Газпром-медиа» получит 45% акций АО «МФ Технологии», контролирующего большинство голосов в VK. Эти ценные бумаги ранее консолидировал «Газпромбанк», теперь они перейдут к его дочерней организации, пишет РИА Новости.

VK продолжит сохранять статус независимой компании и работать над развитием цифровой экосистемы. Доля уставного капитала АО «МФ Технологии» перейдет во владение «Газпром-медиа холдинга» после одобрения соответствующей сделки Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

«"Газпромбанк" (Акционерное общество) принял решение о внесении в качестве вклада в имущество АО "Газпром-Медиа Холдинг" пакета акций в размере 45% уставного капитала АО "МФ Технологии", контролирующей 57,3% голосующих акций VK (Mail.ru Group Limited). В результате внесения вклада АО "Газпром-Медиа Холдинг" становится акционером АО "МФ Технологии"», — сказано в сообщении.

Компания VK ранее купила доли в трех образовательных проектах, вложив в них 2,75 млрд рублей.

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