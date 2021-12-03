Ханты-Мансийский съезд Дедов Морозов примет только привитых от COVID-19 участников

Ханты-Мансийск, 3 декабря. Съезд российских Дедов Морозов, который пройдет в Ханты-Мансийске, примет только привитых от коронавируса участников, сообщает организатор мероприятия Зинаида Моор.

В этом году в съезде примут участие всего 22 Деда Мороза и столько же Снегурочек, а не 200 участников, как в прошлом. Однако теперь все сказочные персонажи будут полностью привиты от коронавирусной инфекции, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Вакцинация очень популярна, потому что они идут в народ, в люди, хотят подарить детям сказку и понимают, что это ответственность», — рассказала Зинаида Моор.

Дети российских медиков в этом году попросили у Дедов Морозов, в первую очередь, здоровья своим родным и пожелали всем семье встретить праздник в полном составе. В письмах к сказочному волшебнику были распространены просьбы «заморозить коронавирус». К общению с Дедом Морозом присоединились и взрослые, прося здоровья и счастья для своих близких.