Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 13:08
13:08
Весь мир
Тюрьмы в Калифорнии уходят на локдаун из-за вспышки COVID-19
13:08
Общество
«На минуточку» с Александром Малькевичем. QR-код, маска, ПЦР… и бахилы? И все сразу!
13:07
Политика
Лукашенко исключил «вышвыривание» иностранных дипломатов из Белоруссии на фоне санкций
13:07
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров возглавил список знаменитых должников
13:06
Происшествия
ФАН публикует видео с места смертельного ДТП на трассе в Саратовской области
13:03
Происшествия
КамАЗ снес трубу газопровода в Нижегородской области, появилось видео
13:00
Общество
«Кто-то же должен»: горожане своими силами спасают Петербург от снежного коллапса
13:00
Весь мир
Правозащитники обвинили Израиль в отказе расследовать военные преступления в секторе Газа
12:58
Происшествия
Журналиста Кузнецова подозревают в создании экстремистского сообщества в Томске
12:57
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце хочет взять приемного ребенка
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ханты-Мансийский съезд Дедов Морозов примет только привитых от COVID-19 участников

Общество
Ханты-Мансийский съезд Дедов Морозов примет только привитых от COVID-19 участников
ФБА «Экономика сегодня»

Ханты-Мансийск, 3 декабря. Съезд российских Дедов Морозов, который пройдет в Ханты-Мансийске, примет только привитых от коронавируса участников, сообщает организатор мероприятия Зинаида Моор.

В этом году в съезде примут участие всего 22 Деда Мороза и столько же Снегурочек, а не 200 участников, как в прошлом. Однако теперь все сказочные персонажи будут полностью привиты от коронавирусной инфекции, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Вакцинация очень популярна, потому что они идут в народ, в люди, хотят подарить детям сказку и понимают, что это ответственность», — рассказала Зинаида Моор.

Дети российских медиков в этом году попросили у Дедов Морозов, в первую очередь, здоровья своим родным и пожелали всем семье встретить праздник в полном составе. В письмах к сказочному волшебнику были распространены просьбы «заморозить коронавирус». К общению с Дедом Морозом присоединились и взрослые, прося здоровья и счастья для своих близких.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ханты-Мансийский съезд Дедов Морозов примет только привитых от COVID-19 участников
дед мороз ханты-мансийск вакцинация коронавирус
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать