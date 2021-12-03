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Основатель ДНР Пургин: указ Путина о помощи Донбассу ставит двойной шах Украине и Западу

Политика
Основатель ДНР Пургин: указ Путина о помощи Донбассу ставит двойной шах Украине и Западу
Новостное агентство «Харьков».

Донецк, 3 декабря. Указ президента России Владимира Путина о признании выданных в Донбассе товарных сертификатов — это «двойной шах», лишающий Украину и Запад инициативы в регионе. Об этом заявил один из основателей ДНР Андрей Пургин.

В большом интервью изданию «Украина.ру» Пургин отметил, что, несмотря на указ российского лидера, позволяющий произведенным в ЛДНР товарам участвовать в госзакупках в РФ, говорить о полном признании независимости Донецка и Луганска пока рано. Однако решение Путина — это безусловно опасный сигнал, который сильно сужает Киеву и странам коллективного Запада пространство для маневра в регионе и оставляет им все меньше времени на принятие решения.

«Решение Путина имеет большое международное значение. Даже если вы не услышите криков со стороны Украины в медийном пространстве, которые ей невыгодны, даже если вы не услышите Францию и Германию, то это очень серьезный шаг, отвечающий текущей повестке», — раскрыл значение указа российского лидера Пургин.

Основатель ДНР Пургин: указ Путина о помощи Донбассу ставит двойной шах Украине и Западу
Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Именно Россия в свое время принимала реальные меры по тому, чтобы исключить вероятность военного конфликта в Донбассе, напомнил один из основателей ДНР. Президент России собирал Совбез ООН с предложением выставить силы миротворцев по всей линии соприкосновения и выделить охрану миссии ОБСЕ. Указ Путина — это «двойной шах» Украине и Западу, призыв к деятельному исполнению Минских соглашений и договоренностей в рамках «нормандского формата», уверен Пургин.

«Сейчас уже заканчивается 2021 год. Времени на то, чтобы решить "или крестик, или трусы" было достаточно. Поэтому это такой шах Путина», — заключил Андрей Пургин.

Эскалация напряженности в Донбассе накануне встречи Путина с американским президентом Джо Байденом вполне может быть намеренной попыткой заполучить дополнительное преимущество на переговорах со стороны Белого дома. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил политолог Андрей Иванов.

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