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Верховный лидер «Талибана» подписал указ о правах женщин

Общество
Верховный лидер «Талибана» подписал указ о правах женщин
pixabay.com  /  Wahyu Tanoto

Кабул, 3 декабря. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) издало указ, в котором прописаны права женщин, проживающих на территории Афганистана.

Указ подписал верховный лидер движения Хайбатулла Ахундзада. В документе отмечено, что женщину нельзя принудить к браку, она не может быть «предметом перемирия или прекращения вражды» между мужчинами.

Также указ регламентирует права женщин после смерти супруга. Вдова может наследовать часть имущества мужа и самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу. Например, потерявшая мужа гражданка Афганистана может вновь выйти замуж.

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане. Российский лидер назвал сложной ситуацию в восточной стране и подчеркнул, что ее контролируют талибы. Также Путин выразил уверенность, что необходимо помочь афганцам и разблокировать деньги государства в гуманитарных целях в европейских банках.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан талибан права женщин
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