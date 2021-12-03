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«На минуточку» с Александром Малькевичем. QR-код, маска, ПЦР… и бахилы? И все сразу!

Общество

Новый выпуск посвящен бюрократической непоследовательности, которая проявляется в отношении вакцинировавшихся против COVID-19 россиян.

По словам ведущего Александра Малькевича, несмотря на то, что он неоднократно прививался и является ярым сторонником вакцинации отечественными препаратами, это не слишком облегчило его жизнь. На прошедшем недавно форуме журналисту пришлось предъявить и QR-код, и результаты ПЦР-теста. После чего, несмотря на доказанное отсутствие инфекции, его вынудили надеть маску. «Заставь дурака богу молиться», как говорится. Об избыточности антикоронавирусных ограничений, которые вводятся в отдельных случаях, — в новом выпуске «На минуточку».

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Все новости / Общество / «На минуточку» с Александром Малькевичем. QR-код, маска, ПЦР… и бахилы? И все сразу!
вакцинация пандемия александр малькевич коронавирус на минуточку
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