«На минуточку» с Александром Малькевичем. QR-код, маска, ПЦР… и бахилы? И все сразу!

Новый выпуск посвящен бюрократической непоследовательности, которая проявляется в отношении вакцинировавшихся против COVID-19 россиян.

По словам ведущего Александра Малькевича, несмотря на то, что он неоднократно прививался и является ярым сторонником вакцинации отечественными препаратами, это не слишком облегчило его жизнь. На прошедшем недавно форуме журналисту пришлось предъявить и QR-код, и результаты ПЦР-теста. После чего, несмотря на доказанное отсутствие инфекции, его вынудили надеть маску. «Заставь дурака богу молиться», как говорится. Об избыточности антикоронавирусных ограничений, которые вводятся в отдельных случаях, — в новом выпуске «На минуточку».