Тюрьмы в Калифорнии уходят на локдаун из-за вспышки COVID-19

Сан-Диего, 3 декабря. Шериф округа Сан-Диего, Калифорния, ввел режим локдауна во всех тюрьмах округа из-за распространения COVID-19.

Департамент шерифа округа Сан-Диего сообщил, что за последнюю неделю в общей сложности 125 заключенных сдали положительный тест на коронавирус. Чиновники ожидают результатов тестирования еще 188 человек.

San Diego County sheriff orders lockdown in all jails amid surge in coronavirus cases https://t.co/VcQQQ0TUIu — Los Angeles Times (@latimes) December 3, 2021

«Из-за большого количества положительных случаев среди заключенных и для обеспечения безопасности всех заключенных все тюрьмы сейчас находятся в полной изоляции», — говорится в сообщении, которое было направлено старшему медицинскому персоналу и другим сотрудникам тюрем.

Представители департамента сообщили СМИ о вспышке COVID-19 в исправительных учреждениях округа после смерти двоих заключенных. В офисе шерифа заявили, что оба случая смерти расследуются. Еще один заключенный находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, источники сообщают, что в последние дни были инфицированы две медсестры и пара помощников шерифа из следственного изолятора Саут-Бэй.

Введенный локдаун означает, что заключенные содержатся в своих камерах до 23 часов в сутки. Они также не могут встречаться с друзьями, родственниками или адвокатами, представляющими их в суде.

This is really frustrating.



Are inmates given every opportunity to request and relieve a vaccination on demand?



We are failing a moral obligation to protect.



New COVID-19 outbreak at San Diego County jail underscores difficulty of controlling virus https://t.co/RJTUBRhtFb — Jerry Hall (@CivArchive) November 15, 2021

При этом более 80 % людей, содержащихся в тюрьмах округа Сан-Диего, еще не осуждены и находятся в заключении в ожидании суда.

Все вновь арестованные будут помещены на семидневный карантин. Любой заключенный, у которого выявлен положительный результат теста, изолируется на две недели.

«Безопасность, здоровье и благополучие заключенных и персонала всегда будут приоритетом для Департамента шерифа», — говорится в заявлении департамента.

Многие помощники шерифа, работающие в семи тюрьмах округа, заявили, что они обеспокоены расширением распространения вируса и постоянной нехваткой персонала, которая вынуждает их работать в дополнительные смены.

По состоянию на 19 ноября, более 900 сотрудников были инфицированы, сообщили в департаменте шерифа, двое из них умерли.

ru.wikipedia.org / Billie Ward from New York, USA / CC BY 2.0

Адвокаты Американского союза гражданских свобод, которые в этом году подали в суд на шерифа Билла Гора из-за реакции его департамента на угрозу COVID-19, заявили, что они не удивлены, что все больше заключенных заболевают и умирают.

«Переполненные, антисанитарные условия в тюрьмах не позволяют людям принимать элементарные меры предосторожности против распространения COVID-19, такие как социальное дистанцирование. И все же шериф Гор отказался выполнять свои законные обязанности по поддержанию безопасного уровня заполнения тюрем, позволив нескольким тюремным учреждениям стать опасно переполненными», — сказал адвокат Джонатан Марковиц.

Марковиц сказал, что последняя вспышка COVID-19 в тюрьмах округа придает большую актуальность судебному процессу, который направлен на то, чтобы заставить Департамент шерифа сократить численность заключенных, освободив больше несовершеннолетних и преступников, отбывающих наказание за совершение ненасильственных преступлений, также приложить усилия для вакцинации большего количество заключенных.

Согласно данным департамента, большинство людей, которые содержатся в тюрьмах округа Сан-Диего, отказываются от предложений пройти вакцинацию.