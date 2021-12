Тюрьмы в Калифорнии уходят на локдаун из-за вспышки COVID-19

Сан-Диего, 3 декабря. Шериф округа Сан-Диего, Калифорния, ввел режим локдауна во всех тюрьмах округа из-за распространения COVID-19.

Департамент шерифа округа Сан-Диего сообщил, что за последнюю неделю в общей сложности 125 заключенных сдали положительный тест на коронавирус. Чиновники ожидают результатов тестирования еще 188 человек.

Представители департамента сообщили СМИ о вспышке COVID-19 в исправительных учреждениях округа после смерти двоих заключенных. В офисе шерифа заявили, что оба случая смерти расследуются. Еще один заключенный находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, источники сообщают, что в последние дни были инфицированы две медсестры и пара помощников шерифа из следственного изолятора Саут-Бэй.

Введенный локдаун означает, что заключенные содержатся в своих камерах до 23 часов в сутки. Они также не могут встречаться с друзьями, родственниками или адвокатами, представляющими их в суде.

This is really frustrating.



Are inmates given every opportunity to request and relieve a vaccination on demand?



We are failing a moral obligation to protect.



New COVID-19 outbreak at San Diego County jail underscores difficulty of controlling virus https://t.co/RJTUBRhtFb