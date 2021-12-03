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Тюрьмы в Калифорнии уходят на локдаун из-за вспышки COVID-19

Весь мир
Тюрьмы в Калифорнии уходят на локдаун из-за вспышки COVID-19
Global Look Press  /  Alexander Farnsworth / picture alliance

Сан-Диего, 3 декабря. Шериф округа Сан-Диего, Калифорния, ввел режим локдауна во всех тюрьмах округа из-за распространения COVID-19.

Департамент шерифа округа Сан-Диего сообщил, что за последнюю неделю в общей сложности 125 заключенных сдали положительный тест на коронавирус. Чиновники ожидают результатов тестирования еще 188 человек.

«Из-за большого количества положительных случаев среди заключенных и для обеспечения безопасности всех заключенных все тюрьмы сейчас находятся в полной изоляции», — говорится в сообщении, которое было направлено старшему медицинскому персоналу и другим сотрудникам тюрем.

Представители департамента сообщили СМИ о вспышке COVID-19 в исправительных учреждениях округа после смерти двоих заключенных. В офисе шерифа заявили, что оба случая смерти расследуются. Еще один заключенный находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, источники сообщают, что в последние дни были инфицированы две медсестры и пара помощников шерифа из следственного изолятора Саут-Бэй.

Введенный локдаун означает, что заключенные содержатся в своих камерах до 23 часов в сутки. Они также не могут встречаться с друзьями, родственниками или адвокатами, представляющими их в суде.

При этом более 80 % людей, содержащихся в тюрьмах округа Сан-Диего, еще не осуждены и находятся в заключении в ожидании суда.

Все вновь арестованные будут помещены на семидневный карантин. Любой заключенный, у которого выявлен положительный результат теста, изолируется на две недели.

«Безопасность, здоровье и благополучие заключенных и персонала всегда будут приоритетом для Департамента шерифа», — говорится в заявлении департамента.

Многие помощники шерифа, работающие в семи тюрьмах округа, заявили, что они обеспокоены расширением распространения вируса и постоянной нехваткой персонала, которая вынуждает их работать в дополнительные смены.

По состоянию на 19 ноября, более 900 сотрудников были инфицированы, сообщили в департаменте шерифа, двое из них умерли.

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ru.wikipedia.org / Billie Ward from New York, USA / CC BY 2.0

Адвокаты Американского союза гражданских свобод, которые в этом году подали в суд на шерифа Билла Гора из-за реакции его департамента на угрозу COVID-19, заявили, что они не удивлены, что все больше заключенных заболевают и умирают.

«Переполненные, антисанитарные условия в тюрьмах не позволяют людям принимать элементарные меры предосторожности против распространения COVID-19, такие как социальное дистанцирование. И все же шериф Гор отказался выполнять свои законные обязанности по поддержанию безопасного уровня заполнения тюрем, позволив нескольким тюремным учреждениям стать опасно переполненными», — сказал адвокат Джонатан Марковиц.

Марковиц сказал, что последняя вспышка COVID-19 в тюрьмах округа придает большую актуальность судебному процессу, который направлен на то, чтобы заставить Департамент шерифа сократить численность заключенных, освободив больше несовершеннолетних и преступников, отбывающих наказание за совершение ненасильственных преступлений, также приложить усилия для вакцинации большего количество заключенных.

Согласно данным департамента, большинство людей, которые содержатся в тюрьмах округа Сан-Диего, отказываются от предложений пройти вакцинацию.

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сша тюрьмы covid-19
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