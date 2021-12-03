Дмитрий Песков назвал Владимира Путина неформальным лидером «Единой России»

Москва, 3 декабря. Президент России Владимир Путин остается неформальным лидером партии «Единая Россия». Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время брифинга журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ оценить работу Дмитрия Медведева на посту председателя ЕР. По его словам, это делать некорректно накануне съезда партии.

Песков подтвердил, что Путин в курсе обсуждений кадровых перестановок в «Единой России». Он напомнил: президент скоро обратится к партии.

«Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией происходит, президент, конечно, в курсе происходящего в партии, он остается лидером партии», — сказал представитель Кремля

Путин дистанционно обратится к участникам партии 4 декабря. Песков пока не стал анонсировать предложения президента по реформе политсилы.