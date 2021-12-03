Иностранца из Омска уличили в мошенничестве с таможенными пошлинами

Омск, 3 декабря. Сибирская электронная таможня завела уголовное дело в отношении 38-летнего иностранца, проживающего в Омске, за махинацию с таможенными пошлинами.

Следствие установило, что иностранец через подставных лиц переправил в Китай партию семян рапса общей массой 1,2 тонны, уклонившись от уплаты 14 млн рублей таможенных пошлин, сообщает «Омск-Информ».

Поясняется, что в документах мошенник указывал неверные данные и выдавал пригодные для пищи семена за дешевую промышленную переработку. Преступник признал свою вину и пообещал возместить нанесенный бюджету ущерб.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Калмыкии заключил под стражу двух фермеров за мошенничество с бюджетными средствами на 13,2 миллиона рублей. Махинаторы подготовили фиктивные документы о проведении работ на земельных участках недалеко от города Лагань и получили незаконным путем бюджетные средства.