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Иностранца из Омска уличили в мошенничестве с таможенными пошлинами
Общество
Иностранца из Омска уличили в мошенничестве с таможенными пошлинами
Прокуратура Республики Коми  / 

Омск, 3 декабря. Сибирская электронная таможня завела уголовное дело в отношении 38-летнего иностранца, проживающего в Омске, за махинацию с таможенными пошлинами.

Следствие установило, что иностранец через подставных лиц переправил в Китай партию семян рапса общей массой 1,2 тонны, уклонившись от уплаты 14 млн рублей таможенных пошлин, сообщает «Омск-Информ».

Поясняется, что в документах мошенник указывал неверные данные и выдавал пригодные для пищи семена за дешевую промышленную переработку. Преступник признал свою вину и пообещал возместить нанесенный бюджету ущерб.

Ранее ФАН сообщал, что суд в Калмыкии заключил под стражу двух фермеров за мошенничество с бюджетными средствами на 13,2 миллиона рублей. Махинаторы подготовили фиктивные документы о проведении работ на земельных участках недалеко от города Лагань и получили незаконным путем бюджетные средства.

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таможня хищение пошлины
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