Публицист Анпилогов: «Цены на кофе продолжат расти»

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Цены на кофе на Нью-Йоркской товарной бирже достигли рекорда за последние 10 лет. По сравнению с апрелем 2019 года стоимость продукта увеличилась в 2,5 раза.

Чего ждать российским любителям бодрящего напитка? Является ли нынешний кризис на рынке кофе циклическим или же он знаменует стабильно высокие цены на этот товар?

Причины подорожания

Стремительный рост цен на зеленое кофейное зерно сегодня пытаются объяснить целым рядом негативных факторов. Среди главных называют засуху и неурожай в Бразилии, где выращивается около 37% всего мирового кофе, а также нарушение глобальных логистических цепочек, по которым товар из стран-производителей попадает к потребителям.

Второй фактор требует отдельного объяснения. Стоимость необработанного кофе составляет лишь 25-30% от стоимости готового продукта, оставшиеся деньги распределяются по длинной цепочке: от обжарки и до продажи упакованных зерен, молотого и растворимого кофе. Сегодня все участники этого рынка страдают от ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, что толкает вверх цену на готовый товар.

Стоит сказать, что именно от Бразилии зависит рынок самого качественного кофе арабика, на выращивании которого специализируется страна. Этим занимаются около 300 тысяч фермеров, которые в 2020 году поставили на мировой рынок около 3000 тонн зеленых кофейных зерен, поэтому другие страны сейчас не могут быстро нарастить производство. Например, Вьетнам, на долю которого приходится 17% от мирового производства напитка, или около 1700 тонн, в основном специализируется на кофе робуста. Этот сорт считается более дешевым, нежели арабика, так как уступает ему по вкусовым качествам и используется в большей мере для изготовления дешевого растворимого напитка, он более устойчив к вредителям и болезням. Кроме того, во Вьетнаме трудно интенсифицировать производство — там в отрасли выращивания занято около трех млн фермеров, которые работают на любых пригодных для выращивания участках, часто с небольшой площадью, менее 0,5 гектара.

Global Look Press / k94/ZUMAPRESS.com

Такая же ситуация сложилась и в соседней Индонезии, где плантации арабики несколько раз уничтожались грибковым заболеванием — ржавчиной кофейных листьев. Теперь страна выращивает в основном робусту, более устойчивую к этому заболеванию, а на долю арабики приходится не более 20%. В Индонезии производится около 800 тонн кофе ежегодно.

Определенную помощь Бразилии могла бы оказать соседняя Колумбия, где ежегодно выращивают около 8% от мирового производства кофейных зерен, или же 900 тонн, но здесь ситуация осложняется тем, что эта отрасль в республике крайне консервативна. Около 95% плантаций принадлежит не крупным компаниям, а отдельным фермерским хозяйствам, которые крайне неохотно меняют производственную политику и не склонны к масштабным инвестициям.

Еще одна страна, связанная с бодрящим напитком, — Эфиопия, на долю которой приходится 4% от мирового производства кофе, 500 тонн. В этом году из-за сложной политической ситуации она не может быстро нарастить производство.

Остальные страны, контролирующие около 25% от мирового производства кофе, и вовсе не имеют достаточных площадей под плантации, чтобы заместить выпавшие бразильские объемы.

В чем трудность выращивания кофе?

Главная проблема выращивания — некоторая привередливость кофейных кустов. Кофе — это горное растение тропического климата, к тому же растущее исключительно в тени и плохо переносящее прямые солнечные лучи. Кроме того, оно истощает почву, поэтому закладка плантации подразумевает распахивание и удобрение грунта.

У кофе достаточно много естественных врагов — болезней и вредителей. Поэтому перед посадкой кустов землю тщательно обрабатывают фунгицидами и гербицидами, а потом строго соблюдают карантинный режим, повторяя обработку несколько раз в год. Для создания тени за несколько лет высаживаются растения-затенители — бананы, финики или эвкалипты, на расстоянии 5-8 метров друг от друга. Чем гуще посадка, тем меньше проблем с качеством зерен, с вредителями и болезнями кофе, но и меньше урожай. Поэтому фермеры всегда ищут компромисс в этом вопросе, сажая затенители на расстоянии 8-15 метров.

Global Look Press / Diego Lezama/http://imagebroker.com/#/search/

Ну и, наконец, кофе требователен к влаге — в дикой природе кусты растут в горных районах, богатых на осадки, поэтому его трудно растить в засушливых местах, где они требуют постоянного полива.

Но даже при соблюдении всех этих требований кофе дает урожай только на пятый-шестой год. Кусты обычно высаживают уже в двухлетнем возрасте, чтобы исключить возможность их ранней гибели.

Рынок кофе растет

По данным Международной организации по кофе (International Coffee Organization), за последние 30 лет, с 1990 по 2020 год, потребление напитка в мире выросло практически в 2,5 раза. В развитых странах, таких как США, Япония или страны ЕС, оно увеличилось на 25%. Развивающиеся страны — Китай, Индия, арабские государства Персидского залива, бывшие республики СССР — увеличили потребление кофе практически в 3,5 раза. При этом спрос в этих странах по-прежнему отстает от среднемирового, поэтому возможности для роста там практически ничем не ограничены, кроме фактора, который и стал поводом для написания этой статьи — цены на кофе. По сути, потребление этого бодрящего напитка становится маркером успешного, богатого и индустриально развитого общества.

При меньшем производстве качественного кофе его цена будет меняться только в большую сторону. В мире начнут выращивать все больше неприхотливой робусты, заменяя ею капризную арабику. Цена на зеленый кофе продолжит расти, что сделает этот напиток более элитарным. И будет происходить замена натурального продукта различными суррогатами, начиная от растворимого кофе и заканчивая синтетическим кофеином.

Нет, кофе пить мы не перестанем. Но он будет другим и не столь доступным, как сейчас.