«Кто-то же должен»: горожане своими силами спасают Петербург от снежного коллапса

Жители Санкт-Петербурга, не дождавшись коммунальных служб, сами выходят спасать родной город от снежного коллапса. Так, например, житель Гражданского проспекта собрал 14 килограммов снега и, чтобы помочь дворникам, носил его в ванную плавить.

Мужчина подсчитал, что если каждый горожанин последует его примеру, то с улиц исчезнет 75 380 тонн снега (из расчета по 14 кг на каждого). Если же уборкой займутся только совершеннолетние, то выйдет уже 60 380 тонн.

Невские Новости / Тильда Котлинская

О своем подвиге мужчина написал в социальной сети. Многие не оценили благородный поступок петербуржца, отметив, что этим должны заниматься коммунальщики, которых уже третий день не видно на заснеженных улицах города.

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«Идея показывает то, что мы, граждане своей страны, все проблемы в государстве можем решить сами, без чиновников, которых мы (за свои налоги) наняли на работу. Что касается уборки снега в этом сезоне, скажем так — те, кто за это отвечает, — не справились», — пишут пользователи.

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В соцсетях сотни жалоб на уборку улиц. Петербуржцы рассказывают про заваленные снегом тротуары, по которым невозможно передвигаться, особенно с детьми в колясках.

«С момента начала снегопада ни разу не прошла техника во дворах Московского района. Конкретно — Витебский, 21. Да, а по ящику говорят, что на улицы города вышли тысячи (даже не сотни) единиц техники! Ну да, мы уже не только читать, но и считать не должны уметь. У нас до сих пор дорожка у парадной нечищеная (2 суток). Еще скажите, что жильцы сами должны расчищать», — возмущаются горожане.

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Метровые горы снега на некоторых улицах Санкт-Петербурга уже называют «Эльбрусами».

Чтобы обратить внимание на проблему, петербуржцы пишут на сугробах фамилию губернатора Александра Беглова, но пока безрезультатно. Это повторение акции, которую впервые провели в городе в 2019 году, когда улицы тоже были завалены снегом.

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Петербуржцы шутят, что снег плохо убирают потому, что зима пришла в город на день раньше положенного, и легче дождаться, пока все само растает. А также предлагают менять все виды транспорта на санки.

«Когда закончится этот бардак со снегоуборкой! Жили год назад на пр. Культуры, с 5 утра трактора, дворники мели, расчищали и был порядок. Переехали на Гарькавого, вообще бардак, снег практически не убирается, ни тракторов, ни дворников. Ребенок 15 минут идет до школы, а по сугробам за 30 еле доходит», — написала женщина.

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Для увеличения числа рабочих рук, необходимых для уборки снега этой зимой, правительство Петербурга создало программу «дворник-шеринг». Любой желающий может заняться уборкой улиц, получив за день работы 1000 рублей. Однако люди без особого энтузиазма относятся к данной программе.

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«А они правда думают, что убирать народ пойдет. То есть заплатили квартплату и еще убирать идите. Смешные. А наглые какие», — заявил пользователь.

Невские Новости / Тильда Котлинская

Ранее стало известно, что на смену «Бенедикту» в Северную столицу пришел циклон «Даниэль», который в скором времени принесет еще немного снега. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, долго ли в городе продержится циклон и какой погоды ждать петербуржцам.