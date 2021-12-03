«Кто-то же должен»: горожане своими силами спасают Петербург от снежного коллапса

Жители Санкт-Петербурга, не дождавшись коммунальных служб, сами выходят спасать родной город от снежного коллапса. Так, например, житель Гражданского проспекта собрал 14 килограммов снега и, чтобы помочь дворникам, носил его в ванную плавить.
Мужчина подсчитал, что если каждый горожанин последует его примеру, то с улиц исчезнет 75 380 тонн снега (из расчета по 14 кг на каждого). Если же уборкой займутся только совершеннолетние, то выйдет уже 60 380 тонн.
О своем подвиге мужчина написал в социальной сети. Многие не оценили благородный поступок петербуржца, отметив, что этим должны заниматься коммунальщики, которых уже третий день не видно на заснеженных улицах города.
«Идея показывает то, что мы, граждане своей страны, все проблемы в государстве можем решить сами, без чиновников, которых мы (за свои налоги) наняли на работу. Что касается уборки снега в этом сезоне, скажем так — те, кто за это отвечает, — не справились», — пишут пользователи.
В соцсетях сотни жалоб на уборку улиц. Петербуржцы рассказывают про заваленные снегом тротуары, по которым невозможно передвигаться, особенно с детьми в колясках.
«С момента начала снегопада ни разу не прошла техника во дворах Московского района. Конкретно — Витебский, 21.
Да, а по ящику говорят, что на улицы города вышли тысячи (даже не сотни) единиц техники! Ну да, мы уже не только читать, но и считать не должны уметь.
У нас до сих пор дорожка у парадной нечищеная (2 суток). Еще скажите, что жильцы сами должны расчищать», — возмущаются горожане.
Метровые горы снега на некоторых улицах Санкт-Петербурга уже называют «Эльбрусами».
Чтобы обратить внимание на проблему, петербуржцы пишут на сугробах фамилию губернатора Александра Беглова, но пока безрезультатно. Это повторение акции, которую впервые провели в городе в 2019 году, когда улицы тоже были завалены снегом.
Петербуржцы шутят, что снег плохо убирают потому, что зима пришла в город на день раньше положенного, и легче дождаться, пока все само растает. А также предлагают менять все виды транспорта на санки.
«Когда закончится этот бардак со снегоуборкой! Жили год назад на пр. Культуры, с 5 утра трактора, дворники мели, расчищали и был порядок. Переехали на Гарькавого, вообще бардак, снег практически не убирается, ни тракторов, ни дворников. Ребенок 15 минут идет до школы, а по сугробам за 30 еле доходит», — написала женщина.
Для увеличения числа рабочих рук, необходимых для уборки снега этой зимой, правительство Петербурга создало программу «дворник-шеринг». Любой желающий может заняться уборкой улиц, получив за день работы 1000 рублей. Однако люди без особого энтузиазма относятся к данной программе.
«А они правда думают, что убирать народ пойдет. То есть заплатили квартплату и еще убирать идите. Смешные. А наглые какие», — заявил пользователь.
Ранее стало известно, что на смену «Бенедикту» в Северную столицу пришел циклон «Даниэль», который в скором времени принесет еще немного снега. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, долго ли в городе продержится циклон и какой погоды ждать петербуржцам.