Певица Юлия Ковальчук показала свои неидеальные формы в 16 лет

Москва, 3 декабря. Знаменитая певица Юлия Ковальчук показала архивные фотографии, на которых, по ее мнению, у нее неидеальная фигура. Артистка убеждена, что сделать точенные формы ей помог «всежизненный труд».

Бывшая солистка группы «Блестящие» разместила на своей странице в Instagram несколько фотографий. Одни были сделаны более 15 лет назад, другие — не так давно. Певица призвала поклонников посмотреть все снимки, чтобы увидеть изменения в ее фигуре.

«Если интересно посмотреть, какой я была в 16 и как начинала танцевать и петь, листай карусель. Я была «сладкая булочка». Это к слову о том, что хорошая форма — это не генетика», — написала 39-летняя артистка.

Prt Scr instagram.com / @juliakovalchuk

Поклонники, увидев старые снимки звезды, констатировали, что Ковальчук на себя наговаривает. По их мнению, в юности у знаменитости была отличная фигура.

«Да ладно, ты всегда была стройной»; «Булочка? Где?»; «Худенькая булочка!»; «Не увидел никакой булочки», — отметили комментаторы.

Юлия Ковальчук счастлива в браке с певцом Алексеем Чумаковым. Пара состоит в официальных отношениях уже восемь лет, у супругов подрастает дочь Амелия. Артистка, говоря об отношениях с мужем, отметила, что он непростой человек, но при этом «может совмещать это с идеальностью в ролях мужа, отца и сына».