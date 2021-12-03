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Песков: Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 12:40
Политика
Песков: Путин и Байден проведут переговоры по видеосвязи
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 декабря. Предстоящие переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдут в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, дата разговора глав государств еще не согласована. Поступают разные предложения, включая 7 декабря, однако инициативы пока что не синхронизированы, добавил Песков.

Как стало известно ранее, разговор Путина и Байдена может состояться уже 7 декабря. Об этом рассказал информированный источник «Коммерсанта». Он добавил, что темы переговоров пока что не разглашаются.

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