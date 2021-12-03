Публицист Чаусов объяснил, как американские политологи связали зеленую энергетику и Крым

На фоне напряженности на российско-украинской границе американские аналитики вновь стали рассуждать о решении Крыма в 2014 году — почему жители полуострова выступили за воссоединение с Россией?

Особенно интересной стала публикация в Newsweek члена Совета по международным отношениям США Ариэля Коэна о том, что Украина фактически «сама отдала» Крым России. Перед тем, как подробнее поговорить о том, что именно заявил Коэн, стоит пару слов сказать про то, кто это вообще такой и почему его высказывание — не то чтобы просто мнение частного эксперта. Дело в том, что когда-то Ариэль Коэн был Валерием Коганом — советским гражданином, родившимся в 1959 году в Ялте. Затем с семьей эмигрировал в Израиль, а уже оттуда — в США.

Так что, в общем-то, к Крыму и российской истории он имеет самое непосредственное, если так можно выразиться, «кровное» отношение.

В Штатах карьера Коэна пошла вверх. В качестве эксперта и советника он сотрудничал с ЦРУ, Пентагоном и с некоторыми комитетами в конгрессе — например, по обороне и международной политике.

Pr Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

То есть Коэн уже довольно давно работает с американскими «ястребами». А если учесть, что он еще и сотрудник одного из институтов при Heritage Foundation — американского «мозгового треста» консервативной направленности, то вполне понятны и его симпатии к республиканцам. Среди которых «ястребы», то есть сторонники максимально жесткого диалога с Россией, традиционно превалируют.

Впрочем, главное в нынешней истории с репликой господина Коэна — то, что он на текущий момент, при прочих должностях и регалиях, еще и директор Центра энергетики, природных ресурсов и геополитики Института анализа глобальной безопасности. Его аналитический текст про Украину в Newsweek — внезапно в большей степени именно про зеленую энергетику, как Украине работать по этому направлению и почему для официального Киева эта сфера самым непосредственным образом сопряжена с геополитикой. Об этом, однако, чуть позже.

А пока стоит вернуться к вопросу Крыма. Американский эксперт пишет:

«Киеву необходимо преодолеть модель саботажа, которая была наиболее заметна в войне (в Москве неоднократно подчеркивали, что выступают за территориальную целостность Украины, и опровергали все данные про какую-либо так называемую «агрессию». — Прим. ФАН) с Россией в 2014 году, когда украинская армия отказалась от Крыма и своего собственного Черноморского флота».

То есть ни о какой легитимизации возвращения Крыма в Россию речи не идет. Господин Коэн тактично «забывает» про референдум на полуострове, в рамках которого, стоит напомнить, 96,77% избирателей при явке более чем в 80% выбрали пункт «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации».

Американский аналитик «тактично забывает» и про итоги иных, куда более ранних, референдумов. Например, от 1991 года, когда Украина голосовала за провозглашение Акта о независимости. Цифры Крыма тогда тоже были показательны. В условиях, когда было понятно, что СССР уже фактически развалился, а в России творится какой-то пугающий хаос, выходить из состава Советского Союза пожелало всего 54,19% жителей полуострова. При этом, например, в Донецкой области это число равнялось 83,9% голосов.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

И все эти «умолчания» говорят о том, что разговор про Крым для Коэна и тех структур, которые за ним стоят, — это просто удобный предлог, для куда более актуальных и глобальных предложений Украине.

А предложения эти звучат вполне прозрачно:

«Сегодня Украина борется за свою жизнь. Чтобы страна вышла из энергетического кризиса, ей необходима глубокая и всеобъемлющая реформа энергетики. Киев должен работать со своими западными союзниками, чтобы сделать приоритетным диверсификацию своих источников энергии, включая нефть и газ, уголь, атомную энергию и возобновляемые источники энергии. Это снизит экономическое давление России, а также продвинет страну к более зеленому будущему».

То есть это такой очень прозрачный намек от правительственных и неправительственных структур США официальному Киеву о том, что пора уже интенсивнее «озеленять» энергетический комплекс, отказываясь от традиционных видов энергии — все тех же нефти, угля и газа. Да еще и атомной энергетики, судя по намекам Коэна. Ну и бороться с коррупцией, конечно, поскольку в противном случае руки США и европейских союзников по оказанию помощи Украине будут связаны.

wikimedia.org / Artemka/CC0

США взяли на флаг эту самую зеленую энергетику и стараются навязать эту политику, при этом небезуспешно, всем своим союзникам, а уж тем более сателлитам, к которым относится и Украина. В перспективе для американской промышленности это глобальные проекты с огромными деньгами по переформатированию ТЭК в огромном количестве государств.

Показательно, что в самих США при всех разговорах про «озеленение» и экологию в энергетическом комплексе о традиционных ископаемых не забывают. Например, 2 декабря в арабском издании Al-Quds появился материал со ссылкой на турецких экспертов о том, что Штаты под прикрытием военных баз в Греции и на Кипре, наращивают разработку газовых месторождений.

Иными словами — под разговоры про «зеленую энергетику» Штаты пытаются наращивать свои газовые мощности. Ну а потом, естественно, этот газ продавать. В идеале тем странам, которые так «модернизирует» свой ТЭК, что согласятся позже на любые цены за голубое топливо — лишь бы не замерзнуть. И, кажется, Украина из тех государств, у которых сейчас нет никакой возможности, чтобы отказаться от этого «щедрого предложения».

Ну а рассуждения про Крым и прочую территориальную целостность от экспертов типа господина Коэна — это либо некая «декорация», либо весьма тонкий намек на то, что если Украина и подобные ей государства не пойдут по пути «тотального озеленения ТЭК», то в дальнейшем никакой помощи от Штатов и НАТО они не получат.

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