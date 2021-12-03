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Юрист оценил новые правила оформления и получения пенсий
Общество
Юрист оценил новые правила оформления и получения пенсий
Федеральное агентство новостей  / 

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская выделила несколько важных изменений в правилах начисления пенсий, которые вступят в силу с 1 января 2022 года.

Среди грядущих новшеств Красовская выделила то, что с 1 января страховая пенсия по инвалидности будет автоматически назначаться с того дня, когда гражданина признали инвалидом. При этом будут учитываться все сведения, которые есть в федеральном реестре инвалидов. Сроки по вынесению решения о назначении пенсии ограничиваются пятью рабочими днями со дня поступления необходимых сведений, сообщает Life.

Улучшения ожидают пенсионеров, которые проживают в сельской местности и отработали там не менее 30 лет. Они смогут получать надбавку в размере 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии. Раньше, если пенсионер переезжал в город или его поселение теряло статус сельского, надбавку снимали. Теперь этого можно будет не опасаться.

Как отметила Красовская, важно, что в субъектах РФ с 1 января повысится прожиточный минимум для пенсионеров. Так, в Московской области — с 10 648 рублей до 12 146 рублей, в Санкт-Петербурге — с 10 280,30 рубля до 10 688,10 рубля, в Ленинградской области — с 9620 рублей до 10 618 рублей, в ХМАО — с 13 236 рублей до 14 562 рублей, в Ненецком автономном округе — с 19 353 рублей до 19 873 рублей, в Республике Башкортостан — с 9605 рублей до 9845 рублей.

Ранее ФАН сообщал о разъяснениях отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Подмосковью, которые касались условий начисления социальных выплат. Так, для получения государственного страхового пособия необходимо достичь пенсионного возраста, иметь требуемый трудовой стаж и фиксированное число пенсионных коэффициентов.

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пенсия изменения выплаты
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