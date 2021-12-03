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Лукашенко отказался превращать Белоруссию в Украину по требованию Запада

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 12:18
Политика
Лукашенко отказался превращать Белоруссию в Украину по требованию Запада
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 3 декабря. Запад потребовал от Белоруссии быть «демократичной и перспективной как Украина», однако Минск не согласился на это. С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко.

По словам главы государства, западные представители перешли от претензий к жестким требованиям и ультиматумам. Они хотят, чтобы Белоруссия стала похожа на Украину.

«На что четко два назад им было отвечено: мы никогда не станем Украиной», — сказал Лукашенко.

Соответствующее заявление прозвучало во время совещания по социально-экономическому развитию Белоруссии. В рамках заседания Лукашенко рассказал о требованиях Запада и каналах, по которым Минск с ним общаться.

Александр Лукашенко ранее заявил, что ответ белорусского правительства на санкции Запада против республики должен быть четким.

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Все новости / Политика / Лукашенко отказался превращать Белоруссию в Украину по требованию Запада
украина белоруссия лукашенко запад
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