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Десять человек погибли в результате атаки террористов на севере Ирака

Весь мир
Десять человек погибли в результате атаки террористов на севере Ирака
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Оттер

В результате нападения террористов на севере Ирака погибли десять человек: три гражданских лица и семеро военнослужащих.

Ответственность за инцидент местные жители возложили на террористическую группировку «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Радикальные исламисты напали на деревню Хидир Джиджа, располагающуюся к югу от Эрбиля, где убили по меньшей мере троих мирных жителей.

После этого Вооруженные силы Иракского Курдистана («Пешмерга») начали ответную операцию и перебросили в зону происшествия несколько отрядов. Тем не менее это обернулось новыми потерями: боевики заложили на территорию поселка взрывное устройство, в результате детонации которого и погибли семеро военнослужащих.

В данной части Ирака в последнее время участились случаи терактов со стороны «Исламского государства». Менее недели назад радикалы совершили серию нападений на силы «Пешмерга». Так, 28 ноября в районе Гармиан провинции Дияла был атакован конвой, идущий на подмогу пострадавшим ранее товарищам. Результатом данной засады стала гибель пяти и ранение еще четырех курдов.

В октябре в том же регионе террористы ИГ совершили налет на деревню, что стало причиной смерти 15 человек и ранения еще 17. Тогда террористы заявили, что их целью были проиранские формирования народного ополчения «Хашд Шааби», однако большую часть жертв составили простые мирные жители.

Несмотря на то, что группировка «Исламское государство» была официально разбита еще в 2017 году, «спящие ячейки» ИГ все еще сохраняют свое присутствие в некоторых районах Ирака, из-за чего нападения на местные службы безопасности и гражданских лиц перестали быть редкостью.

Багдад тем не менее предпринимает усилия по борьбе с радикальными исламистами. Так, еще осенью в результате двух спецопераций силовики отчитались о захвате влиятельного функционера и «финансиста» ИГ Сами Джасима, а также об аресте Гозвана аз-Зобая, причастного к организации крупного теракта в Багдаде в 2016 году. Впрочем, эти успехи пока не помогли полностью обезопасить граждан ближневосточной страны от атак боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг террористы ирак дияла
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