Донбасс сегодня: спецназ ВСУ ведет снайперский огонь по гражданским, Киев несет потери

Донбасс, 3 декабря. ДНР и ЛНР под огнем украинских тяжелых минометов. Двое украинских военных подорвались на своих минах. Украинский спецназ намеренно стреляет в мирных граждан. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины четыре раза вели огонь по территории Донецкой Народной Республики из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Под обстрелами были четыре населенных пункта на мариупольском и донецком направлениях обороны. Киевские силовики использовали 120-мм и 82-мм минометы, пушки боевых машин пехоты, противотанковые гранатометы и стрелковое оружие. В Луганской Народной Республике зафиксирован обстрел поселка Сокольники с применением 120-мм миномета. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В оборонном ведомстве ЛНР сообщают о прибытии группы разведчиков ВСУ в район населенного пункта Причепиловка на позиции 57-й отдельной мотопехотной бригады. В управлении народной милиции не исключают, что на данном участке в ближайшее время киевские силовики устроят провокации. Ранее разведгруппа ВСУ прибыла в район Станицы Луганской.

Двое украинских военных подорвались на своих минах

Военнослужащие штаба 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ подорвались на украинских минах во время следования на позиции 2-го батальона данного соединения для проверки наличия личного состава. Об этом корреспонденту ФАН сообщили в управлении Народной милиции ЛНР. Инцидент произошел по причине того, что инженерное подразделение бригады установило по маршруту следования проверяющих противопехотные мины несколькими днями ранее, но не проинформировало об этом штаб. В настоящее время командование соединения решает вопрос о наказании виновных. Пострадавшие с тяжелыми ранениями доставлены в госпиталь.

Федеральное агентство новостей /

Гражданский автомобиль подорвался под Донецком на мине ВСУ

Хаотичное минирование украинскими силовиками районов, прилегающих к населенным пунктам, нередко приводит к подрывам мирного населения, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. В среду на окраине города Марьинка, что в нескольких километрах к западу от Донецка, на противопехотной мине подорвался гражданский автомобиль. ЧП произошло рядом со взводным опорным пунктом 2-го батальона 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Пострадал один гражданский. По информации дончан, раненый занимался приемом металла у украинских военнослужащих. Этим и объясняется подрыв машины вблизи украинских позиций.

Украинский спецназ намеренно стреляет в мирных граждан

По данным разведки Народной милиции ДНР, к ранению снайпером мирного жителя Донецка 30 ноября причастна снайперская пара центра спецопераций «Запад» (бывший 8-й полк специального назначения ССО ВСУ). Украинский стрелок прекрасно видел, что стреляет в гражданского человека, а не в защитника республики, убеждены в народной милиции. Кроме того, как сообщили корреспонденту ФАН в оборонном ведомстве республики, пострадавший на момент ранения был без ноги, которую он потерял еще в 2015 году при подрыве. После ранения в здоровую ногу ее также пришлось ампутировать.