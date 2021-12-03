Американский ветеран Ганцингер назвал ракету Р-37 эффективным средством против ВВС США

Вашингтон, 3 декабря. Россия разработала и поставила на боевое дежурство комплексную систему противовоздушной обороны, которую очень трудно преодолеть любому противнику РФ, уверен полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер.

Ветеран американских вооруженных сил Марк Ганцингер написал статью для Института аэрокосмических исследований Митчелла с обзором состояния российских средств ПВО. По мнению отставного полковника ВВС США, в российской армии имеются различные эффективные средства противовоздушной обороны наземного базирования. Такие комплексы ПВО, как «Тор», «Тунгуска» и «Панцирь» способны легко сбивать любые вражеские самолеты и беспилотники, летящие на небольших высотах, предупредил Ганцингер.

Кроме того, российская ракета Р-37 класса «воздух-воздух» вызвала страх у американского полковника за счет своей ударной мощности.

«Ракета Р-37 способна уничтожать американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Угрозе подвергаются и бомбардировщики», — назвал Ганцингер опасность российского вооружения для ВВС США.

По его словам, российские истребители Су-57, Су-35 и МиГ-35 с ракетами Р-37 представляют серьезную угрозу для большинства самолетов американской боевой авиации. Ранее стало известно, что количество новой техники и современного вооружения в Воздушно-космических силах РФ достигнет 89% в 2022 году.