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Премьера спектакля «Женщины Есенина» по книге Прилепина состоится в МХАТе 3 декабря

Общество
Премьера спектакля «Женщины Есенина» по книге Прилепина состоится в МХАТе 3 декабря
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 3 декабря. Премьерные показы спектакля «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина состоятся в МХАТ имени Горького 3 и 4 декабря. Режиссером-постановщиком выступила Галина Полищук.

Писатель Захар Прилепин, говоря о спектакле, отметил, что ему важно показать Сергея Есенина не только как сельского пастушка, но и как крупнейшего поэтического новатора. По его мнению, постановка получилась яркой и страстной, при этом неоднозначной и парадоксальной.

«Это настоящий театр, настоящий Есенин», — констатировал Прилепин в интервью ТАСС.

По его словам, он подключился ко всем аспектам работы: начиная от идеи и заканчивая беседами с режиссером и артистами спектакля. Как считает писатель, постановка получилась именно такой, какой он хотел ее видеть.

МХАТ имени Горького возвращается к размеренной работе после скандальных историй, в том числе снятия спектакля «Чудесный грузин», в котором была задействована Ольга Бузова. Новый директор театра Владимир Кехман, который пришел на смену худруку Эдуарду Боякову, указал, что постановка была не востребована у зрителей. Экс-звезда «Дома-2» не согласилась с этим.

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