Юлия Барановская объяснила, как скучная учеба повлияла на ее отношения с Андреем Аршавиным

Москва, 3 декабря. Телеведущая Юлия Барановская вспомнила, как начинались ее отношения с футболистом Андреем Аршавиным. По словам звезды экрана, она обратила на него внимание, поскольку скучала из-за учебы.

Родители рекомендовали выпустившейся из школы Барановской пойти в Государственный университет аэрокосмического приборостроения. Знаменитость уже тогда понимала, что это не ее сфера, но все равно не жалеет о потраченном времени. Если бы она сразу пошла туда, куда хотела, в ее жизни не появились бы Аршавин и дети, отметила телеведущая в проекте «Быть человеком» сервиса «СберЗвук».

По словам звезды экрана, она увлеченная натура, которая быстро загорается идеей. Если бы ее учеба в университете была интересной и увлекательной, то Барановская вообще не стала бы задумываться о семье. Но в итоге неправильно выбранный вуз повлиял на ее отношения с экс-возлюбленным.

«Поскольку мне было жутко скучно, жутко неинтересно, я все время пыталась найти что-то. А если бы училась с диким удовольствием, не посмотрела бы на такого футболиста, как Андрей Аршавин», — объяснила знаменитость.

premier.one / Prt Scr

В итоге телеведущая все же получила образование, причем не только в России, но и за границей. Как рассказала звезда экрана, она все равно пришла туда, куда хотела, но другим путем.

Ранее Юлия Барановская показала, как стилисты готовят ее к «Модному приговору». Специально для шоу ведущей сделали яркий макияж и подобрали красное платье.