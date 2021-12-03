Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 13:07
13:07
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров возглавил список знаменитых должников
13:06
Происшествия
ФАН публикует видео с места смертельного ДТП на трассе в Саратовской области
13:03
Происшествия
КамАЗ снес трубу газопровода в Нижегородской области, появилось видео
13:00
Общество
«Кто-то же должен»: горожане своими силами спасают Петербург от снежного коллапса
13:00
Весь мир
Правозащитники обвинили Израиль в отказе расследовать военные преступления в секторе Газа
12:58
Происшествия
Журналиста Кузнецова подозревают в создании экстремистского сообщества в Томске
12:57
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце хочет взять приемного ребенка
12:57
Экономика
ВТО разработала единый свод правил в области торговли услугами
12:57
Политика
Песков подтвердил информацию о переговорах Путина и члена Президиума Боснии и Герцеговины
12:56
Происшествия
Поезд протаранил микроавтобус с 8 людьми в Подмосковье
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Юлия Барановская объяснила, как скучная учеба повлияла на ее отношения с Андреем Аршавиным

Шоу-бизнес
Юлия Барановская объяснила, как скучная учеба повлияла на ее отношения с Андреем Аршавиным
Prt Scr instagram.com  /  @baranovskaya_tv

Москва, 3 декабря. Телеведущая Юлия Барановская вспомнила, как начинались ее отношения с футболистом Андреем Аршавиным. По словам звезды экрана, она обратила на него внимание, поскольку скучала из-за учебы.

Родители рекомендовали выпустившейся из школы Барановской пойти в Государственный университет аэрокосмического приборостроения. Знаменитость уже тогда понимала, что это не ее сфера, но все равно не жалеет о потраченном времени. Если бы она сразу пошла туда, куда хотела, в ее жизни не появились бы Аршавин и дети, отметила телеведущая в проекте «Быть человеком» сервиса «СберЗвук».

По словам звезды экрана, она увлеченная натура, которая быстро загорается идеей. Если бы ее учеба в университете была интересной и увлекательной, то Барановская вообще не стала бы задумываться о семье. Но в итоге неправильно выбранный вуз повлиял на ее отношения с экс-возлюбленным.

«Поскольку мне было жутко скучно, жутко неинтересно, я все время пыталась найти что-то. А если бы училась с диким удовольствием, не посмотрела бы на такого футболиста, как Андрей Аршавин», — объяснила знаменитость.

Юлия Барановская объяснила, как скучная учеба повлияла на ее отношения с Андреем Аршавиным
premier.one / Prt Scr

В итоге телеведущая все же получила образование, причем не только в России, но и за границей. Как рассказала звезда экрана, она все равно пришла туда, куда хотела, но другим путем.

Ранее Юлия Барановская показала, как стилисты готовят ее к «Модному приговору». Специально для шоу ведущей сделали яркий макияж и подобрали красное платье.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Барановская объяснила, как скучная учеба повлияла на ее отношения с Андреем Аршавиным
аршавин знаменитости барановская
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать