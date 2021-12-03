«ФАН повсюду»: почему Сальвадор предпочел сотрудничать с Китаем, а не США

В прошлом выпуске про Сальвадор мы обсуждали личность президента Найиба Букеле, признание биткоина официальной валютой страны и планы по строительству Bitcoin City. Во второй части подкаста шеф-редактор международной редакции ФАН Валентин Меликов рассказывает, как обострились отношения республики с США, о сближении с Китаем и будущих перспективах Букеле.

Слушайте «ФАН повсюду»: что происходит в Сальвадоре. Часть 2 на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Сколько стоит гражданство Сальвадора в биткоинах?

К чему привела встреча Найиба Букеле с председателем КНР Си Цзиньпинем?

Каково влияние Китая на экономику Сальвадора и чем отвечают США?

Зачем Букеле в 2020 году при поддержке военных захватил парламент Сальвадора?

Почему Сальвадор покинула временный поверенный в делах США, а Букеле проигнорировал визит спецпосланника Джо Байдена?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, Spotify, ВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.