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«ФАН повсюду»: почему Сальвадор предпочел сотрудничать с Китаем, а не США

Весь мир
«ФАН повсюду»: почему Сальвадор предпочел сотрудничать с Китаем, а не США
Global Look Press  /  Camilo Freedman, Sarah Silbiger - Pool via CNP / Keystone Press Agency, Huang Jingwen / XinHua

В прошлом выпуске про Сальвадор мы обсуждали личность президента Найиба Букеле, признание биткоина официальной валютой страны и планы по строительству Bitcoin City. Во второй части подкаста шеф-редактор международной редакции ФАН Валентин Меликов рассказывает, как обострились отношения республики с США, о сближении с Китаем и будущих перспективах Букеле.

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В выпуске:

Сколько стоит гражданство Сальвадора в биткоинах?

К чему привела встреча Найиба Букеле с председателем КНР Си Цзиньпинем?

Каково влияние Китая на экономику Сальвадора и чем отвечают США?

Зачем Букеле в 2020 году при поддержке военных захватил парламент Сальвадора?

Почему Сальвадор покинула временный поверенный в делах США, а Букеле проигнорировал визит спецпосланника Джо Байдена?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: почему Сальвадор предпочел сотрудничать с Китаем, а не США
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