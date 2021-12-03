Дина Аверина рассказала о высоком уровне конкуренции в женской сборной России

Москва, 3 декабря. Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина оценила уровень конкуренции в национальной команде.

Рекордсменка планетарных первенств по художественной гимнастике по количеству завоеванных золотых медалей Дина Аверина призналась, что конкуренция в российской сборной вызывает у нее определенную напряженность. Об этом 23-летняя спортсменка рассказала в интервью РИА Новости.

«Напрягает. В зале напряженная обстановка, потому что молодое поколение уже смотрит на нас типа: "Что вы еще тут делаете, не пора ли на пенсию? Уступите нам дорогу". Но это я так чувствую», — подчеркнула Аверина.

Ранее финал серии Гран-при по фигурному катанию был отменен из-за распространения нового штамма коронавируса. Турнир планировала принять японская Осака.