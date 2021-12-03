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Археологи обнаружили руины дворца шумерского царя Син-иддинама в Ираке

Общество

Археологи из Ирака и Франции обнаружили останки древнего города-государства Ларса и дворец короля Син-иддинама, правившего около 4000 лет назад. 

Найденное здание содержит десять комнат и несколько административных пристроек. На одном из сохранившихся кирпичей ученые обнаружили упоминание короля Син-иддинама, который правил древним ближневосточным городом-государством Ларса с 1785 по 1778 год до нашей эры.

«Это древнейший дворец, и в одной из его комнат мы нашли промежуточную стену, которая добавлена к основному зданию, в ней был запечатан кирпич с упоминанием имени царя Син-иддинама. Поэтому мы считаем, что это здание принадлежало ему», — пояснил руководитель исследовательской группы Мустафа Фадель.

Ларса была одним из крупнейших городов-государств древнего Шумера, самой ранней известной цивилизации, зародившейся в историческом регионе южной Месопотамии.

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ирак раскопки археология история шумеры древности
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