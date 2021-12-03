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Астрологи составили топ-3 самых неверных мужчин по знаку зодиака

Общество
Астрологи составили топ-3 самых неверных мужчин по знаку зодиака
pixabay.com

Москва, 3 декабря. Звезды определили три самых непостоянных и влюбчивых знака зодиака среди мужчин, от которых не стоит ждать верности.

Это очень харизматичные и очаровательные мужчины, цель которых — разбивать сердца дам. Девушкам стоит обходить таких представителей сильного пола стороной.

Близнецы. Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, предпочитают количество качеству, девушек они воспринимают как охотничьи трофеи. Близнецы зачастую очень опытны в постели, им важно регулярно подтверждать свою квалификацию.

Астрологи составили топ-3 самых неверных мужчин по знаку зодиака
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Водолей. Представители этого созвездия весьма влюбчивые и страстные, количество их партнерш бесконечно. Водолея можно покорить, если приложить максимум усилий. Мужчина этого знака будет долго перебирать претенденток на его сердце, и даже после свадьбы не перестанет смотреть по сторонам.

Телец. Рожденные под этим созвездием предпочитают только лучшее, они выбирают самых красивых и успешных представительниц прекрасного пола. Женское внимание льстит мужчинам-Тельцам. Покоренный Телец станет самым преданным и надежным мужем, но для этого придется усмирить непомерное самолюбие представителя этого знака зодиака.

Некоторым женщинам не суждено создать счастливую семью, несмотря на большую популярность у мужчин. Астрологи уверены, что им мешают их достоинства, диктуемые знаком зодиака.

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