Мордовские гимнастки стали призерами всероссийских соревнований

Нижний Новгород, 3 декабря. В Нижегородской области завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Мозаика красоты», в которых отличились представительницы Мордовии.

По итогам соревнований среди призеров оказались воспитанницы мордовского филиала «Академии И. Винер по художественной гимнастике», которые завоевали медали различного достоинства, сообщают «Известия Мордовии».

Свои награды они получили за индивидуальные выступления. Серебро досталось Анастасии Ильиной, а Алина Ярмина, Мария Горькова и Мария Колотухина стали обладательницами бронзовых наград.

Ранее ФАН сообщал о высокой оценке мастерства российских гимнасток, которую дал президент РФ Владимир Путин. По итогам выступления россиянок на Олимпиаде-2020 Путин заявил, что лидерство России в художественной гимнастике было, есть и будет в будущем.