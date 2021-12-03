ООН отложила решение о представителе Афганистана в Генассамблее

Место Афганистана в составе ООН пока не будет передано новым властям страны, преимущественно состоящим из представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). К такому решению пришел Комитет по проверке полномочий, в который на данной сессии входят Багамы, Бутан, Китай, Намибия, Россия, Сьерра-Леоне, США, Чили и Швеция.

U.N. committee agrees Taliban, Myanmar junta not allowed in U.N. for now https://t.co/AopkunAkoD pic.twitter.com/j44h2KcFQa — Reuters (@Reuters) December 2, 2021

По итогам последнего заседания специального органа его члены не смогли принять окончательное решение, поэтому распорядились отложить вынесение вывода по данному вопросу на неопределенный срок. Наряду с талибами, контролирующими власть в Афганистане, права участвовать в Генассамблее были лишены представители военного руководства Мьянмы, совершившие в 2021 году госпереворот в стране.

По этой причине Афганистан и Мьянма потенциально могут остаться без представительства в Организации Объединенных Наций на большую часть грядущего 2022 года — до созыва следующей сессии ассамблеи. Впрочем, этот вопрос еще окончательно не решен.

Пустое кресло или представители сверженных администраций

Председатель специального комитета, посол Швеции в ООН Анна-Карин Энестрем отказалась давать комментарии прессе по поводу того, будут ли нынешние представители двух государств по-прежнему представлять их интересы. Назначенные еще при предыдущих администрациях афганец Гулям Исхакзай и мьянманец Чжо Мо Тун направили свои заявки на аккредитацию в международной организации, поскольку они хотят выполнять соответствующие обязанности. Даже при условии неблагоприятных отношений с новыми властями, добивающимися их отстранения.

آمریکا، روسيه و چين به عضویت طالبان در سازمان ملل متحد رای منفی دادند

و

نماینده حکومت پیشین را نماینده رسمی قبول کردند pic.twitter.com/Pe5KgEPlzO — سردار آزادی (@Sardar_Azadi) December 2, 2021

Как позже отметил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, ожидать срочного пересмотра решения комиссии не стоит. В ближайшее время ее члены подготовят соответствующий доклад для Генеральной ассамблеи, который будет утвержден 9 декабря. На какой срок сдвигается новое обсуждение представительств Кабула и Нейпьидо, пока не ясно.

Российский дипломат подчеркнул, что члены Комитета по проверке полномочий пришли к своим выводам по итогам длительного обсуждения, на котором были рассмотрены такие факторы, как сложная политическая ситуация в Афганистане и Мьянме, а также существующие прецеденты. При этом чиновники пытались не помещать запущенным в этих странах мирным процессам.

«Это половинчатое решение, но нечто среднее, компромиссное, что позволит в дальнейшим искать иные выходы из ситуации», — сказал Кузьмин.

При этом он подчеркнул, что старые постпреды пока продолжат выполнять свои функции в Генассамблее.

Реакция в Афганистане

После перехода контроля над государством в руки «Талибана», его руководство назначило представителем в ООН своего дипломата Сухейля Шахина, также защищавшего интересы радикального движения на переговорах в Дохе. Тем не менее деятель так и не принял участие в Генассамблее.

«Это решение не основано на юридических нормах и справедливости, потому что они лишили народ Афганистана его законного права», — заявил Шахин в ответ на последнее уведомление ООН.

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The Credentials Committee decided yesterday that for now, the seat of Afghanistan at UN be not given to the new government in Afghanistan. This decision is not based on legal rules and justice because they have deprived the people of Afghanistan of their legitimate right. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) December 2, 2021

В своем Twitter представитель талибов выразил надежду на то, что всемирная организация все же изменит точку зрения, чтобы движение могло «эффективно и действенно решать вопросы народа Афганистана и поддерживать позитивное взаимодействие с миром».

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We hope that this right is handed over to the representative of the government of Afghanistan in the near future so that we can be in a position to resolve issues of the people of Afghanistan effectively and efficiently and maintain positive interaction with the world. — Suhail Shaheen. محمد سهیل شاهین (@suhailshaheen1) December 2, 2021

Афганистан получил членство в Организации Объединенных Наций еще в 1946 году. С тех пор страну представляли в общей сложности 13 послов. Поскольку международное сообщество с осторожностью относится к «Талибану», заявившему о своем праве возглавлять государство, вопрос о присутствии членов движения в международных организациях остается весьма сложным, вызывающим ожесточенные споры.

В то же время талибы стремятся к своей легитимизации на мировой арене, что дало бы им возможность получить ранее приостановленный доступ к различным фондам и активам. На этом фоне в Афганистане усугубился всеобъемлющий кризис, приблизивший страну к гуманитарной катастрофе.

#RT @UN: RT @WFP: We are on a countdown to catastrophe in #Afghanistan. Humanitarian needs have tripled and will continue to rise as winter sets in, pushing communities to the limit.



Don't forget the Afghan people: https://t.co/HFugQqn8Vh #InvestInHuma… pic.twitter.com/ZJJV0BVidI — Veer Foundation (@FoundationVeer) December 3, 2021

Не исключено, что в ООН ситуация может измениться в том случае, если «Талибан» все же выполнит свое обещание по формированию инклюзивного правительства, в котором должны присутствовать представители всех слоев афганского общества. Для этого в южноазиатской стране необходимо провести свободные и справедливые выборы. Сейчас же там действует правительство, полностью состоящее из членов радикального движения.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.