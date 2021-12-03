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ООН отложила решение о представителе Афганистана в Генассамблее

Весь мир
ООН отложила решение о представителе Афганистана в Генассамблее
UN Photo  /  Cia Pak

Место Афганистана в составе ООН пока не будет передано новым властям страны, преимущественно состоящим из представителей движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). К такому решению пришел Комитет по проверке полномочий, в который на данной сессии входят Багамы, Бутан, Китай, Намибия, Россия, Сьерра-Леоне, США, Чили и Швеция.

По итогам последнего заседания специального органа его члены не смогли принять окончательное решение, поэтому распорядились отложить вынесение вывода по данному вопросу на неопределенный срок. Наряду с талибами, контролирующими власть в Афганистане, права участвовать в Генассамблее были лишены представители военного руководства Мьянмы, совершившие в 2021 году госпереворот в стране.

По этой причине Афганистан и Мьянма потенциально могут остаться без представительства в Организации Объединенных Наций на большую часть грядущего 2022 года — до созыва следующей сессии ассамблеи. Впрочем, этот вопрос еще окончательно не решен.

Пустое кресло или представители сверженных администраций

Председатель специального комитета, посол Швеции в ООН Анна-Карин Энестрем отказалась давать комментарии прессе по поводу того, будут ли нынешние представители двух государств по-прежнему представлять их интересы. Назначенные еще при предыдущих администрациях афганец Гулям Исхакзай и мьянманец Чжо Мо Тун направили свои заявки на аккредитацию в международной организации, поскольку они хотят выполнять соответствующие обязанности. Даже при условии неблагоприятных отношений с новыми властями, добивающимися их отстранения.

Как позже отметил заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин, ожидать срочного пересмотра решения комиссии не стоит. В ближайшее время ее члены подготовят соответствующий доклад для Генеральной ассамблеи, который будет утвержден 9 декабря. На какой срок сдвигается новое обсуждение представительств Кабула и Нейпьидо, пока не ясно.

Российский дипломат подчеркнул, что члены Комитета по проверке полномочий пришли к своим выводам по итогам длительного обсуждения, на котором были рассмотрены такие факторы, как сложная политическая ситуация в Афганистане и Мьянме, а также существующие прецеденты. При этом чиновники пытались не помещать запущенным в этих странах мирным процессам.

«Это половинчатое решение, но нечто среднее, компромиссное, что позволит в дальнейшим искать иные выходы из ситуации», — сказал Кузьмин.

При этом он подчеркнул, что старые постпреды пока продолжат выполнять свои функции в Генассамблее.

Реакция в Афганистане

После перехода контроля над государством в руки «Талибана», его руководство назначило представителем в ООН своего дипломата Сухейля Шахина, также защищавшего интересы радикального движения на переговорах в Дохе. Тем не менее деятель так и не принял участие в Генассамблее.

«Это решение не основано на юридических нормах и справедливости, потому что они лишили народ Афганистана его законного права», — заявил Шахин в ответ на последнее уведомление ООН.

В своем Twitter представитель талибов выразил надежду на то, что всемирная организация все же изменит точку зрения, чтобы движение могло «эффективно и действенно решать вопросы народа Афганистана и поддерживать позитивное взаимодействие с миром».

Афганистан получил членство в Организации Объединенных Наций еще в 1946 году. С тех пор страну представляли в общей сложности 13 послов. Поскольку международное сообщество с осторожностью относится к «Талибану», заявившему о своем праве возглавлять государство, вопрос о присутствии членов движения в международных организациях остается весьма сложным, вызывающим ожесточенные споры.

В то же время талибы стремятся к своей легитимизации на мировой арене, что дало бы им возможность получить ранее приостановленный доступ к различным фондам и активам. На этом фоне в Афганистане усугубился всеобъемлющий кризис, приблизивший страну к гуманитарной катастрофе.

Не исключено, что в ООН ситуация может измениться в том случае, если «Талибан» все же выполнит свое обещание по формированию инклюзивного правительства, в котором должны присутствовать представители всех слоев афганского общества. Для этого в южноазиатской стране необходимо провести свободные и справедливые выборы. Сейчас же там действует правительство, полностью состоящее из членов радикального движения.

Талибан. Правительство
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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