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Лукашенко отреагировал на санкции Запада против Белоруссии

Политика
Лукашенко отреагировал на санкции Запада против Белоруссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 3 декабря. Ответ белорусского правительства на санкции Запада против республики должен быть четким, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Контрсанкции необходимо принимать без волокиты, уточнил глава государства.

«Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял очередной пакет персональных санкций по Белоруссии. В него вошли 17 физлиц и 11 организаций. В МИД Белоруссии назвали главным виновником текущей ситуации ЕС, выступивший инициатором санкционной спирали.

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санкции евросоюз белоруссия лукашенко
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