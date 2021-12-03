Лукашенко отреагировал на санкции Запада против Белоруссии

Минск, 3 декабря. Ответ белорусского правительства на санкции Запада против республики должен быть четким, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Контрсанкции необходимо принимать без волокиты, уточнил глава государства.

«Да и в целом правительство должно заниматься этими вопросами принципиально, без волокиты, четко, по-военному», — сказал Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Евросоюз принял очередной пакет персональных санкций по Белоруссии. В него вошли 17 физлиц и 11 организаций. В МИД Белоруссии назвали главным виновником текущей ситуации ЕС, выступивший инициатором санкционной спирали.