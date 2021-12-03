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Молодая жена Петросяна попала в черный список налоговой

Шоу-бизнес
Молодая жена Петросяна попала в черный список налоговой
instagram.com  /  @bruhunova

Москва, 3 декабря. Молодая супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова оказалась должником. Уже второй год подряд женщина не может вовремя уплатить налоги.

Закрыть налог на недвижимость, транспорт и землю необходимо было до 1 декабря. Однако не все звезды отечественного шоу-бизнеса успели это сделать. Главным должником является певец Филипп Киркоров, у которого висит задолженность в размере более 1 миллиона рублей. Также в черном списке налоговой оказались блогер Дава, певица Анита Цой и актер Олег Меньшиков.

В число неплательщиков также попала супруга Петросяна. Брухунова уже второй год подряд не платит вовремя за элитную недвижимость. Как пишет Kp.ru, в 2020 году налог составил 102 тысячи рублей. В списке также появился еще один объект — квартира, налог на которую составил 17 тысяч рублей. Еще 1,7 тысячи рублей начислены в качестве пени.

Евгений Петросян женился на Татьяне Брухуновой в конце 2019 года. Через пару месяцев у пары появился наследник. Известный психолог Наталья Панфилова проанализировала отношения супругов. По ее мнению, пандемия может негативно сказаться на браке артиста с помощницей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Молодая жена Петросяна попала в черный список налоговой
налог задолженность брухунова
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