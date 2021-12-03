Политолог Иванов: НАТО использует Украину для провокаций против России

Безопасность пяти государств (России, Китая, США, Великобритании и Франции) гарантирует безопасность всей планеты. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН заявил политолог Андрей Иванов.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не может распространять сферу своего влияния на Украину. Он считает, что Москва не имеет права препятствовать вступлению соседней страны в блок. По словам Столтенберга, Киев должен принимать решение самостоятельно.

Политолог Андрей Иванов в комментарии ФАН пояснил, что нынешнее международное право базируется на Уставе ООН, который вполне четко обозначает существование в мире пяти великих держав — победителей во Второй мировой войне.

«Эти государства — постоянные члены Совета Безопасности ООН — имеют право делать то, что считают нужным. Главное условие — достижение компромисса между ними. Этот принцип предполагает, что у этих пяти государств есть особые права и при защите своих национальных интересов. Прямо это нигде не прописано, но негласно подразумевается», — сказал он.

Политолог отметил, что Россия, Китай, США, Великобритания и Франция являются великими ядерными державами.

«Соответственно, их безопасность гарантирует и безопасность всей планеты. Исходя из этого принципа, каждая страна из этой пятерки имеет право защищать свои интересы расширенными способами. И вполне логично, что у каждой есть своя зона влияния. У Китая это Юго-Восточная Азия, у России — постсоветское пространство и частично Ближний Восток, у Франции — ее бывшие колонии в Африке, у Великобритании — страны британского содружества, у США — американский континент. Красные линии — это заход одной крупной державы в зону ответственности другой», — объяснил эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Политолог заявил, что американцы постоянно пытаются нарушить принцип, который как раз и гарантирует мир и безопасность всего человечества. Он также отметил, что Украина — это суверенная страна, которая сама вправе решать свою судьбу и выстраивать внешнюю политику. Иванов подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла, что с уважением относится к любому выбору соседа.

«Беда в другом. Главная проблема в том, что ни о каком мирном сосуществовании сегодня речи не идет. Украина официально признала Россию противником и использует милитаристскую риторику в отношении РФ. При этом, согласно уставу Североатлантического альянса, Украина не может рассчитывать на вступление в НАТО, так как имеет территориальные претензии к другим государствам, да и на ее территории тлеющий конфликт в Донбассе», — отметил политолог.

Иванов пояснил, что в НАТО не горят желанием принять Украину в свои ряды. По его мнению, Украина воспринимается Альянсом исключительно как «серая зона», удобная для различных провокаций.

«Там можно размещать войска НАТО, военную инфраструктуру, то есть использовать страну для откровенных провокаций против России. И это намного большая угроза, чем гипотетическое вступление некоей мирной и спокойной Украины в НАТО. Скажем, не смотря на всю риторику политиков, страны Балтии России не угрожают. С ними можно вести цивилизованную беседу, а в случае чего и приструнить через механизмы внутренней дисциплины НАТО. А вот от серой зоны можно ожидать чего угодно», — объяснил эксперт.

Global Look Press / Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Иванов отмечает, что из заявления Столтенберга можно сделать вывод, что Альянс хочет и собирается нервировать Москву, создавать турбулентность в международных отношениях. Политолог заявил, что нужно учитывать еще один важный момент — зона влияния той или иной страны определяется во многом и силой ее проекта будущего, проекта развития.

«С проектом Евросоюза все понятно. У Китая есть проект строительства “всеобщей единой судьбы человечества”, или “Одного пояса и одного пути”. Россия пока только инстинктивно нащупывает свой проект, в его основе лежат понятия справедливости, уважения. Это все очень хорошо, конечно. Но нужен и ощутимый, четко сформулированный образ будущего. То есть для чего нужна евразийская интеграция. Пока Москва отвечает по принципу, что так хотя бы не станет хуже. Во многом это верно, но недостаточно. Уверен, что если проект развития появится, то вопрос об ориентации Украины отпадет сам собой, она, конечно, будет вместе с братской Россией», — отметил он.

kremlin.ru / Администрация президента России

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут провести переговоры 7 декабря. Как утверждают СМИ, беседа будет организована в формате видеоконференции.