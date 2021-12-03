Расстановка сил опровергает тезис Киева о подготовке российской агрессии

Есть такая наука — стратегия, которая изучает проведение широкомасштабных военных действий, способных изменить ход войны.
Стратегия, помимо прочего, включает в себя знания о том, как и где следует размещать массы своих войск, чтобы получить преимущество над противником при проведении наступательных или оборонительных операций.
Также она изучает осуществление маневров войсками, с помощью которых можно разбить врага или создать условия, при которых сопротивление вражеских войск окажется бесполезным. Всему этому старших офицеров учат в национальных академиях генерального штаба, а основой в обучении являются конкретные примеры недавних войн, которые тщательно разбираются и анализируются.
И если вопросы тактики, в силу быстрого совершенствования средств вооруженной борьбы, часто претерпевают значительные изменения, то фундаментальность вопросов стратегии сохраняется столетиями и пересматривается только при появлении таких видов вооружения, которые способны качественно изменить ход ведения всей войны. После создания ядерного оружия и средств его доставки вопросы стратегии существенных изменений не претерпели.
Все это к тому, чтобы на примере расстановки сил украинских войск показать, насколько сильно отличаются заявления высшего руководства Киева от реального положения дел, а также то, что Запад лицемерно и нагло врет о подготовке российского вторжения, прикрывая огромное преступление, которое украинцы планируют для самопровозглашенных республик Донбасса.
К вопросу о «российской агрессии»
По мнению Украины (и еще больше — Запада) в ближайшем будущем Россия якобы намерена осуществить вторжение в соседнюю страну с целью свержения киевского режима.
Допустим, чисто гипотетически, что это так. Тогда возникает вопрос, где должны находиться российские войска, готовые к наступлению? Ответ дают сами украинские военные, которые с 2015 года размещают в Сети некие «планы вторжения», согласно которым группировка российских войск, «назначенная для совершения агрессии», должна находиться в четырех исходных районах. По мнению Киева, такими районами являются:
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— Крым: отсюда батальонно-тактические группы сухопутных войск России через Перекоп должны пойти на Херсон, а во взаимодействии с морской пехотой — и на Одессу;
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— Новочеркасск: отсюда российские войска будут выходить на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, а затем, продвигаясь к Днепропетровску (ныне Днепр), замыкая южный фас кольца окружения группировки ВСУ, находящейся на донбасском направлении;
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— Белгород: отсюда российские войска выйдут на Харьков и Полтаву, затем в Днепропетровске замыкают северный фас кольца окружения группировки ВСУ, находящейся на донбасском направлении;
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— Клинцы: отсюда, по мнению Киева, россияне должны пойти на Чернигов, а далее к самой столице Незалежной.
После последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, фактически признавшего легитимность крымского референдума и соответственно ставшего врагом для киевского режима, к четырем исходным районам наступления, по мнению украинской стороны, озвученному в национальных изданиях, может добавиться еще один — из района Мозыря, что в Белоруссии.
Отсюда, как считают авторы сообщений, российско-белорусские войска пойдут на рубеж Житомир — Винница, завершив тем самым «раздел Украины» на западную и восточную.
Имея на руках данный «план вторжения» можно сделать выводы, где лучше всего размещать оборонительные группировки украинских войск, которые могли бы своими действиями остановить «российское вторжение».
Даже несведущему обывателю в принципе ясно, что Вооруженные силы Украины должны перекрыть все указанные направления, а также иметь мобильные резервы для наращивания оборонительных усилий в местах, где будет обозначено присутствие «агрессора».
Кроме того, ВСУ должны располагать ресурсами для нанесения рассекающих контрударов, которые позволят дробить наступающие силы и заключать их в «котлы» для последующего уничтожения.
Что на самом деле
Ничего подобного украинская армия не предпринимает. Наоборот, большая часть сухопутных войск сосредотачивается на донецком и луганском направлениях.
По заявлению российского МИД, в настоящее время здесь уже собрано 125 тысяч военнослужащих, и новые подразделения продолжают пребывать. Для понимания: штатная численность сухопутных войск ВСУ составляет порядка 170 тысяч человек. То есть на достаточно узком операционном направлении сосредоточено три четверти всех войск. Там же, надо полагать, находится соответствующее количество боевой и специальной техники.
То есть это весьма лакомый кусочек для гипотетических российских ударов из исходных районов в Новочеркасске и Белгороде, которые за несколько дней могут, согласно украинским данным, отсечь группировку ВСУ от «большой земли».
А кто прикрывает другие направления — как оказывается никто. В структуре оперативных командований (аналогов нашим военным округам) ВСУ «Запад», «Север» и «Юг» имеются так называемые «отдельные бригады территориальной обороны» — по восемь, семь и пять соответственно.
Однако боеспособность их начинается с момента укомплектования после объявления мобилизации, но даже и отмобилизованные, эти соединения представляют собой легкопехотные формирования, по сути, не способные оказывать какого-либо действенного сопротивления наступающим танковым и мотострелковым подразделениям «потенциального агрессора» (которые, разумеется, должны действовать в плотном взаимодействии с ударной авиацией и ракетно-артиллерийским компонентом).
Тоже самое можно сказать про так называемый «корпус резерва» ВСУ, который представлен четырьмя механизированными, тремя танковыми, двумя артиллерийскими и одной горно-егерской бригадами, из которых только последняя имеет личный состав (в настоящее время она задействована на украино-белорусской границе), а остальные пребывают в состоянии кадрового голода, то есть фактически существуют лишь в виде складов с боевой техникой.
Таким образом, получается интересная картина. Украина, говорящая о предстоящей «российской агрессии», позволяет себе спокойно оголить самые опасные для государства, с точки зрения «российского вторжения», операционные направления, в том числе оставляя открытым «прямую дорогу» на Киев.
В тоже самое время ВСУ проводит неслыханное ранее сосредоточение всех более-менее боеспособных сил на донецком и луганском направлениях, собирая танковые и механизированные бригады в два мощных кулака, противостоять которым народная милиция самопровозглашенных республик явно не сможет.
Прикрываясь криками о подготовке российского вторжения, украинская сторона, как показывают изложенные факты, в него просто не верит.
Это можно объяснить только одним: Киев полностью уверен в том, что под давлением Запада, под угрозой введения новых «ранее не применимых» санкций со стороны США, в близком присутствии войск НАТО, Россия не решится на вступления в крупномасштабную войну с Украиной.
В этом утверждении нет противоречий, если считать, что под фразой «вступление в крупномасштабную войну с Украиной» понимается не наступление России на Украину по всем вышеизложенным направлениям (о чем неустанно заявляет украинская и западная пропаганда), а только вступление России в вооруженный конфликт в рамках заступничества за народные республики, в которых к настоящему времени проживает огромное число граждан Российской Федерации, и которые, согласно Конституции РФ, имеют право на защиту своих жизней от геноцида, который мы видели в 2014-2015 годы.
Попытка представить Россию агрессором есть не что иное, как заблаговременное формирование в информационном поле обвинения во вторжении на Украину в случае, если Москва посчитает невозможным спокойно наблюдать за тем, как ВСУ будет уничтожать мирное население (в том числе граждан России) в ходе силового разрешения конфликта на Донбассе.
В сущности, только угроза военного вмешательства России и является препятствием для Киева (и в первую очередь Вашингтона) развязать полномасштабную войну на юго-востоке Украины. Эту угрозу Запад и пытается купировать нагнетанием антироссийской истерии, загодя обвиняя Москву в агрессивных намерениях, придавая РФ качества, которые готовы реализовать сами в отношении народных республик.
С одной стороны, в Киеве помнят умение Кремля «принуждать к миру» различных политических проходимцев (некогда так же, как и Киев, заручившихся помощью США), с другой стороны, здесь помнят и недавний урок, преподнесенный Вашингтоном всем партнерам — когда США без всяких угрызений совести бросили на произвол судьбы своих союзников в Афганистане.
Еще одним доказательством того, что ВСУ готовит именно удар по Донбассу, а не оборону Киева от якобы российской агрессии, является публикация видео, в котором можно увидеть факт передислокации на донецкое направление подразделений 101-й бригады охраны Генерального Штаба, которая предназначена для прикрытия стационарных, подвижных и полевых пунктов высшего военного управления.
Если бы Украина готовилась к обороне от «российской агрессии», у Генштаба ВСУ не было бы необходимости куда-то передислоцировать органы управления и охраняющие их подразделения. Но все меняется, если готовится масштабная военная акция на отдельном операционном направлении, которому, в сложившихся условиях, придается важнейшее значение.
И для Киева таковым является Донбасс. Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие войск, ВСУ выводит сюда полевые и подвижные пункты управления и связи, а вместе с ним и охрану, что уже само по себе является нагляднейшим признаком подготовки Киевом похода на Донбасс.