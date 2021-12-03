Расстановка сил опровергает тезис Киева о подготовке российской агрессии

Есть такая наука — стратегия, которая изучает проведение широкомасштабных военных действий, способных изменить ход войны.

Стратегия, помимо прочего, включает в себя знания о том, как и где следует размещать массы своих войск, чтобы получить преимущество над противником при проведении наступательных или оборонительных операций.

Также она изучает осуществление маневров войсками, с помощью которых можно разбить врага или создать условия, при которых сопротивление вражеских войск окажется бесполезным. Всему этому старших офицеров учат в национальных академиях генерального штаба, а основой в обучении являются конкретные примеры недавних войн, которые тщательно разбираются и анализируются.

facebook.com/GeneralStaff.ua / Генеральный штаб ВСУ

И если вопросы тактики, в силу быстрого совершенствования средств вооруженной борьбы, часто претерпевают значительные изменения, то фундаментальность вопросов стратегии сохраняется столетиями и пересматривается только при появлении таких видов вооружения, которые способны качественно изменить ход ведения всей войны. После создания ядерного оружия и средств его доставки вопросы стратегии существенных изменений не претерпели.

Все это к тому, чтобы на примере расстановки сил украинских войск показать, насколько сильно отличаются заявления высшего руководства Киева от реального положения дел, а также то, что Запад лицемерно и нагло врет о подготовке российского вторжения, прикрывая огромное преступление, которое украинцы планируют для самопровозглашенных республик Донбасса.

К вопросу о «российской агрессии»

По мнению Украины (и еще больше — Запада) в ближайшем будущем Россия якобы намерена осуществить вторжение в соседнюю страну с целью свержения киевского режима.

Федеральное агентство новостей /

Допустим, чисто гипотетически, что это так. Тогда возникает вопрос, где должны находиться российские войска, готовые к наступлению? Ответ дают сами украинские военные, которые с 2015 года размещают в Сети некие «планы вторжения», согласно которым группировка российских войск, «назначенная для совершения агрессии», должна находиться в четырех исходных районах. По мнению Киева, такими районами являются:

— Крым: отсюда батальонно-тактические группы сухопутных войск России через Перекоп должны пойти на Херсон, а во взаимодействии с морской пехотой — и на Одессу;

— Новочеркасск: отсюда российские войска будут выходить на Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, а затем, продвигаясь к Днепропетровску (ныне Днепр), замыкая южный фас кольца окружения группировки ВСУ, находящейся на донбасском направлении;

— Белгород: отсюда российские войска выйдут на Харьков и Полтаву, затем в Днепропетровске замыкают северный фас кольца окружения группировки ВСУ, находящейся на донбасском направлении;

— Клинцы: отсюда, по мнению Киева, россияне должны пойти на Чернигов, а далее к самой столице Незалежной.

После последних заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, фактически признавшего легитимность крымского референдума и соответственно ставшего врагом для киевского режима, к четырем исходным районам наступления, по мнению украинской стороны, озвученному в национальных изданиях, может добавиться еще один — из района Мозыря, что в Белоруссии.

Отсюда, как считают авторы сообщений, российско-белорусские войска пойдут на рубеж Житомир — Винница, завершив тем самым «раздел Украины» на западную и восточную.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Имея на руках данный «план вторжения» можно сделать выводы, где лучше всего размещать оборонительные группировки украинских войск, которые могли бы своими действиями остановить «российское вторжение».

Даже несведущему обывателю в принципе ясно, что Вооруженные силы Украины должны перекрыть все указанные направления, а также иметь мобильные резервы для наращивания оборонительных усилий в местах, где будет обозначено присутствие «агрессора».

Кроме того, ВСУ должны располагать ресурсами для нанесения рассекающих контрударов, которые позволят дробить наступающие силы и заключать их в «котлы» для последующего уничтожения.

Что на самом деле

Ничего подобного украинская армия не предпринимает. Наоборот, большая часть сухопутных войск сосредотачивается на донецком и луганском направлениях.

По заявлению российского МИД, в настоящее время здесь уже собрано 125 тысяч военнослужащих, и новые подразделения продолжают пребывать. Для понимания: штатная численность сухопутных войск ВСУ составляет порядка 170 тысяч человек. То есть на достаточно узком операционном направлении сосредоточено три четверти всех войск. Там же, надо полагать, находится соответствующее количество боевой и специальной техники.

То есть это весьма лакомый кусочек для гипотетических российских ударов из исходных районов в Новочеркасске и Белгороде, которые за несколько дней могут, согласно украинским данным, отсечь группировку ВСУ от «большой земли».

facebook.com/pressjfo.news / Операция объединенных сил

А кто прикрывает другие направления — как оказывается никто. В структуре оперативных командований (аналогов нашим военным округам) ВСУ «Запад», «Север» и «Юг» имеются так называемые «отдельные бригады территориальной обороны» — по восемь, семь и пять соответственно.

Однако боеспособность их начинается с момента укомплектования после объявления мобилизации, но даже и отмобилизованные, эти соединения представляют собой легкопехотные формирования, по сути, не способные оказывать какого-либо действенного сопротивления наступающим танковым и мотострелковым подразделениям «потенциального агрессора» (которые, разумеется, должны действовать в плотном взаимодействии с ударной авиацией и ракетно-артиллерийским компонентом).

Тоже самое можно сказать про так называемый «корпус резерва» ВСУ, который представлен четырьмя механизированными, тремя танковыми, двумя артиллерийскими и одной горно-егерской бригадами, из которых только последняя имеет личный состав (в настоящее время она задействована на украино-белорусской границе), а остальные пребывают в состоянии кадрового голода, то есть фактически существуют лишь в виде складов с боевой техникой.

Таким образом, получается интересная картина. Украина, говорящая о предстоящей «российской агрессии», позволяет себе спокойно оголить самые опасные для государства, с точки зрения «российского вторжения», операционные направления, в том числе оставляя открытым «прямую дорогу» на Киев.

Федеральное агентство новостей /

В тоже самое время ВСУ проводит неслыханное ранее сосредоточение всех более-менее боеспособных сил на донецком и луганском направлениях, собирая танковые и механизированные бригады в два мощных кулака, противостоять которым народная милиция самопровозглашенных республик явно не сможет.

Прикрываясь криками о подготовке российского вторжения, украинская сторона, как показывают изложенные факты, в него просто не верит.

Это можно объяснить только одним: Киев полностью уверен в том, что под давлением Запада, под угрозой введения новых «ранее не применимых» санкций со стороны США, в близком присутствии войск НАТО, Россия не решится на вступления в крупномасштабную войну с Украиной.

В этом утверждении нет противоречий, если считать, что под фразой «вступление в крупномасштабную войну с Украиной» понимается не наступление России на Украину по всем вышеизложенным направлениям (о чем неустанно заявляет украинская и западная пропаганда), а только вступление России в вооруженный конфликт в рамках заступничества за народные республики, в которых к настоящему времени проживает огромное число граждан Российской Федерации, и которые, согласно Конституции РФ, имеют право на защиту своих жизней от геноцида, который мы видели в 2014-2015 годы.

Попытка представить Россию агрессором есть не что иное, как заблаговременное формирование в информационном поле обвинения во вторжении на Украину в случае, если Москва посчитает невозможным спокойно наблюдать за тем, как ВСУ будет уничтожать мирное население (в том числе граждан России) в ходе силового разрешения конфликта на Донбассе.

В сущности, только угроза военного вмешательства России и является препятствием для Киева (и в первую очередь Вашингтона) развязать полномасштабную войну на юго-востоке Украины. Эту угрозу Запад и пытается купировать нагнетанием антироссийской истерии, загодя обвиняя Москву в агрессивных намерениях, придавая РФ качества, которые готовы реализовать сами в отношении народных республик.

Федеральное агентство новостей /

С одной стороны, в Киеве помнят умение Кремля «принуждать к миру» различных политических проходимцев (некогда так же, как и Киев, заручившихся помощью США), с другой стороны, здесь помнят и недавний урок, преподнесенный Вашингтоном всем партнерам — когда США без всяких угрызений совести бросили на произвол судьбы своих союзников в Афганистане.

Еще одним доказательством того, что ВСУ готовит именно удар по Донбассу, а не оборону Киева от якобы российской агрессии, является публикация видео, в котором можно увидеть факт передислокации на донецкое направление подразделений 101-й бригады охраны Генерального Штаба, которая предназначена для прикрытия стационарных, подвижных и полевых пунктов высшего военного управления.

Если бы Украина готовилась к обороне от «российской агрессии», у Генштаба ВСУ не было бы необходимости куда-то передислоцировать органы управления и охраняющие их подразделения. Но все меняется, если готовится масштабная военная акция на отдельном операционном направлении, которому, в сложившихся условиях, придается важнейшее значение.

И для Киева таковым является Донбасс. Чтобы обеспечить эффективное взаимодействие войск, ВСУ выводит сюда полевые и подвижные пункты управления и связи, а вместе с ним и охрану, что уже само по себе является нагляднейшим признаком подготовки Киевом похода на Донбасс.