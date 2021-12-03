МИД Китая подтвердил намерение развивать стратегическое партнерство с Россией

Пекин, 3 декабря. Китайская сторона намерена продолжать укреплять стратегическое сотрудничество с Россией и блокировать распространение коронавируса, заявил замглавы МИД КНР Лэ Юйчэн во время переговоров с заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

По словам китайского дипломата, Пекин также готов развивать партнерство с Москвой в рамках многосторонних региональных механизмов и поддерживать стабильную обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Китай продолжит укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией, общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами», — сказал Лэ Юйчэн.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь осудил американский «Саммит за демократию», который наносит ущерб единству стран. Позиция тех, кто выступает против мероприятия, является естественной, уверен он.