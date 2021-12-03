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Коммуниста Валерия Рашкина выписали из больницы

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Политика
Коммуниста Валерия Рашкина выписали из больницы
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 3 декабря. Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин выписался из больницы. Он планирует 3 декабря посетить нижнюю палату парламента.

Коммунист провел неделю в медицинском учреждении. Ему делали плановую операцию на глаза.

Как сообщает РИА Новости, политика пока не вызвали на допрос. Рашкин ранее говорил, что сразу после выписки приступит к работе.

Депутат является подозреваемым по уголовному делу о незаконной охоте. По данным следствия, он застрелил самку лося в Саратовской области. Ему грозит штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет. Недавно Госдума сняла с него депутатскую неприкосновенность.

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Все новости / Политика / Коммуниста Валерия Рашкина выписали из больницы
больница уголовное дело рашкин
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