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Омбудсмен Москалькова обратила внимание правозащитников на притеснение россиян в США

Политика
Омбудсмен Москалькова обратила внимание правозащитников на притеснение россиян в США
Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека

Москва, 3 декабря. Международные правозащитники должны акцентировать внимание на факты нарушения прав российских граждан на территории Соединенных Штатов, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба омбудсмена. Москалькова выразила сожаление по факту того, что непростая политическая ситуация накаляется за счет действий американских государственных органов, которые продолжают оказывать необоснованное давление на русскоязычную диаспору.

«Призываю своих коллег, всех представителей международного правозащитного сообщества обратить внимание на факты попрания прав соотечественников, находящихся в США, на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической родиной», — заявила омбудсмен.

Как стало известно ранее, Москалькова предложила включить россиян старше 35 лет в программу получения жилья. По ее словам, в рамках госпрограммы по улучшению жилищных условий молодых семей возрастной ценз нужно увеличить.

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сша москалькова омбудсмен
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