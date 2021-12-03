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Google работает над созданием «умных» часов

Технологии
Google работает над созданием «умных» часов
flickr.com  /  sporst

Вашингтон, 3 декабря. Корпорация Google разрабатывает собственные «умные» часы, которые намерена выпустить в следующем году.

По информации СМИ, устройство Pixel Watch получило кодовое название Rohan. Часы будут с круглым циферблатом без рамки вокруг экрана. Устройство оснастят пульсометром и функцией подсчета шагов. Благодаря этим возможностям смарт-часы смогут отслеживать физическую активность и состояние здоровья владельца, передает Business Insider со ссылкой на внутренние документы компании.

Часы уже начали тестировать. Их используют сотрудники корпорации, не принимавшие участие в разработке устройства. Ожидается, что Pixel Watch выйдут на рынок в 2022 году.

«Умные» часы оказались востребованы практически во всех странах, в том числе в России. По итогам трех кварталов, спрос на устройства вырос в РФ более чем на 40%.

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google разработка умные часы
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