Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 93

ФАН представляет 93-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. Разберем в нем новую подборку вбросов: Кремль ведет переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию, в РФ активно нарушают религиозные свободы, в следственном изоляторе №6 избили двух арестанток. Подробнее — в нашем материале.

Итоги недели

За прошедшую неделю ситуация в рейтинге не изменилась — первая тройка сохранила свои позиции. На первом месте остается «Эхо Москвы» — у издания 48 текстов антироссийской направленности. На второй позиции — «Медуза»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) — 46 текстов. На третьей строчке — «Медиазона» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) — 41 текст.

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Возвращение Моргенштерна

По информации издания Znak.com, представители администрации президента ведут переговоры с продюсерами рэпера Алишера Моргенштерна относительно его возвращения в Россию. С исполнителем якобы обсуждаются два варианта. Первый — Моргенштерн может вернуться в Россию, продолжить свою деятельность, отказавшись от сотрудничества с представителями власти, но тогда все угрозы со стороны Следственного комитета могут материализоваться. Второй вариант — вернуться в Россию, продолжить заниматься музыкой и бизнесом, но начать сотрудничество с властью в преддверии 2024 года.

«Моргенштерн ничего, кроме деструктивного контента, сейчас не несет в массы. Но лишаться такого лидера общественного мнения среди молодежи, которая через пару лет будет обладать избирательным правом, было бы глупо», — замечает источник агентства в АП.

В Кремле опровергли сообщения, что ведут переговоры о возвращении рэпера Моргенштерна в Россию.

«Нет, это утка», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

instagram.com / @morgen_shtern

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, история Моргенштерна может на наших глазах превратиться в биографию оппозиционного деятеля, как бы нелепо это ни выглядело. Причем происходит это в основном усилиями медиа, раздувающими скандал с его отъездом за границу. При этом неизвестно, насколько эта шумиха вредна или полезна самому Моргенштерну.

«Логично предположить, что если он будет испытывать трудности в России, то будет очевидным решением начать ориентированный больше на зарубежную публику проект с зарубежным участием. И в этом случае имидж “противника режима” будет даже полезным. А слухи о переговорах со властью — лишь повысят значимость артиста в переговорах о своем будущем», — пояснил Сергей Простаков.

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь считает, что сама постановка вопроса о переговорах довольно странная. Единственное, ради чего стоит возвращать Моргенштерна, — уголовное преследование, которое, насколько известно, пока не началось, уверен эксперт.

«Но, если дело будет возбуждено, можно не сомневаться, что Белоруссия без проблем выдаст персонажа российским правоохранителям. Главный канал побега из России — на Украину — он, видимо, не от большого ума, себе отрезал песней про четырех украинок: как известно, въезд в эту страну Моргенштерну запрещен, так что утилизировать себя таким способом у него вряд ли получится. А если он отправится дальше на Запад, то в конце концов вполне может повторить судьбу художника Павленского», — считает Юрий Голубь.

Религиозные свободы

В середине ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия входит в число стран, которые отличаются «систематическим и вопиющим нарушением религиозных свобод». Он считает, что РФ не соответствует нормам, прописанным в Акте о религиозных свободах, принятом в США в 1993 году.

В МИД РФ ответили США на обвинения в нарушении Россией религиозных свобод. По словам посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Геннадия Аскальдовича, США с «завидным упорством педалируют религиозную тему, навешивают ярлыки на неугодные страны, в том числе и на Россию, в которых якобы нарушается свобода вероисповедания».

Global Look Press / CNP/AdMedia

Аскальдович добавил, что в России нет преследований по религиозному признаку.

«Возмущает категоричная американская формулировка «вопиющие нарушения свободы вероисповедания». Приходится вновь и вновь повторять, что в России нет преследований по религиозному признаку, нет заключенных, которых даже с натяжкой можно было бы причислить к “узникам совести”», — констатировал посол.

Он также напомнил, что в российском правосудии наказание определяется в зависимости «от факта и тяжести административного проступка и уголовного преступления».

Юрий Голубь напомнил, что США на протяжении десятилетий используют разнообразные религиозные секты в своих интересах. Идеальный пример — те же свидетели Иеговы2 (организация запрещена на территории РФ), которые проповедуют отказ от патриотизма, выдавая это за принцип истинного христианства.

«Оболванивание населения других стран, разрыв с традиционными установками, контроль проповедников и гуру над десятками тысяч адептов — важный инструмент внешней идеологической политики. Достаточно посмотреть на распространение сект на Украине. По-настоящему независимые страны должны быть независимы и в духовной сфере. Так, достаточно жесткую религиозную политику проводит Китай. Разумеется, такие страны попадают в разного рода списки госдепартамента США, но это, пожалуй, можно даже рассматривать как достижение», — добавил Юрий Голубь.

Сергей Простаков считает, что американское руководство всегда действует, исходя из необходимости доминирования в любой сфере. И кроме политической, финансово-экономической, военной и культурной гегемонии руководство США старается обеспечить и религиозную. И если традиционные конфессии Вашингтон контролировать полностью не может (хотя очень старается), то различным религиозным направлениям и сектам, зародившимся на американской территории, он оказывает большую поддержку.

«Именно этим объясняется очень настойчивое желание повлиять на другие страны, в том числе и Россию, в религиозных вопросах. А использовать ложь в своих целях власти США никогда не стеснялись, поэтому и сейчас нападки на Россию основаны на фейках и подтасовке фактов. А их цель — показать, что и в религиозных вопросах главный голос должен оставаться у американцев», — рассказал Сергей Простаков.

Избиение арестанток

В СМИ появилась информация об избиении двух арестанток в следственном изоляторе №6.

В столичном УФСИН эту информацию опровергли.

«В ряде СМИ распространяется информация, что в СИЗО-6 подозреваемые, обвиняемые и осужденные подвергаются избиениям. В качестве примеров приводятся обвиняемые Белая Е. и Иванова Ю., которых якобы избили сокамерницы. Данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что у Белой и Ивановой возникали «единичные конфликтные ситуации» с сокамерницами, которые сразу же разрешались сотрудниками учреждения.

«Кроме того, обвиняемые регулярно осматривались врачом, в медицинской помощи они не нуждались. С заявлениями к администрации СИЗО о применении к ним физической силы Белая Е. и Иванова Ю. также не обращались», — уточняется в релизе.

Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурга /

Сергей Простаков обратил внимание, что пенитенциарная система России оказалась под пристальным вниманием общества после ряда разоблачительных видео и смены руководителя ФСИН. Это обеспечивает повышенную долю внимания к любой новости из объектов этого ведомства.

«Однако такая внимательность к безусловно имеющимся проблемам провоцирует и распространение фейков. Кто-то повышает посещаемость своих ресурсов в Сети, кто-то стремится обеспечить какие-то кадровые решения или просто давление на представителей ФСИН. В итоге ложная информация распространяется достаточно быстро и широко», — резюмировал Сергей Простаков.

Юрий Голубь считает, что любые сообщения о происшествиях в колониях или СИЗО стоит подвергать сомнению, ведь у журналистов в этом случае, естественно, крайне мало возможностей проверить информацию.

Он заметил, что в то же время недоверие к отечественной пенитенциарной системе способствует доверию к разного рода слухам. В любом случае важно смотреть, если ли в тексте официальный комментарий ведомств.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Организация запрещена на территории РФ.