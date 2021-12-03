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Болгарские читатели издания «Факти» встали на сторону России в дипломатическом споре с США

Политика
Болгарские читатели издания «Факти» встали на сторону России в дипломатическом споре с США
Федеральное агентство новостей

София, 3 декабря. Москва первая никогда не проявляет агрессию, поэтому высылка американских дипломатов из России является ответом на грязную игру Запада. К такому выводу пришли читатели болгарского издания «Факти».

Российская сторона приказала сотрудникам посольства Соединенных Штатов покинуть территории страны до 31 января. Этот шаг стал зеркальным ответом Москвы на решение Вашингтона. Посол РФ в США Анатолий Антонов до этого сообщил, что 27 российских дипломатов должны покинуть американские земли до 30 января.

Болгарские читатели сделали неприятные для США выводы и встали на сторону России в этом дипломатическом споре.

«Зуб за зуб! Что посеешь, то и пожнешь! Каждый раз США или Запад затевают грязную игру против России и получают равнозначный ответ… Россия никогда не проявляет агрессию первая, как всегда, она не начинает войны, она их заканчивает!» — написал один из болгарских читателей под ником Факт.

Болгарские читатели издания «Факти» встали на сторону России в дипломатическом споре с США
pixabay.com /

Простые болгары также выразили надежду на то, что американские «ковбои» когда-нибудь покинут территорию их страны.

«Ковбои нарываются», — написал пользователь Бай Джадай.

Как стало известно ранее, болгарские читатели издания «Факти» восхитились золотыми запасами России. Пользователи высоко оценили экономический потенциал Москвы и указали на провальную политику США в этом направлении.

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сша болгария дипломаты
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