Видео с танцующей в купальнике Загитовой удалили из TikTok за нарушение правил

Москва, 3 декабря. Сервис коротких видео TikTok удалил ролик с российской фигуристкой Алиной Загитовой, который она выложила в своем аккаунте. На кадрах олимпийская чемпионка танцует в купальнике.

Загитова пожаловалась на действия администрации TikTok в Instagram Stories. Она опубликовала скрин своей страницы, на котором заметно, что видео с танцами в купальнике заблокировали за нарушение правил сообщества.

«TikTok, ты чего?» — написала фигуристка, поставив при этом смеющийся эмодзи.

Prt Scr instagram.com / @azagitova

На заблокированном видео олимпийская чемпионка танцует перед камерой в черном бикини и пляжной накидке. Ролик был снят в Дубае, куда Загитова прилетела для участия в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Поклонники спортсменки предполагали, что она сама удалила видео после волны критики, обрушившейся на нее в связи с публикацией этих кадров. Фигуристку осудили за танец в комментариях, напомнив о ее религии.

Алина Загитова не только выступает на льду, но и ведет шоу «Ледниковый период» вместе с Алексеем Ягудиным. Ранее фигурист опроверг информацию о ссоре с коллегой на проекте.