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Депутат Госдумы Разворотнева предложила привлечь должников за услуги ЖКХ к уборке снега

Общество
Депутат Госдумы Разворотнева предложила привлечь должников за услуги ЖКХ к уборке снега
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 декабря. Должников за услуги ЖКХ могут привлечь к уборке снега в городах России, соответствующую инициативу озвучила зампред профильного комитета Государственной думы Светлана Разворотнева.

Мера призвана помочь восполнить нехватку мощностей у коммунальщиков. В работах по уборке снега предлагается задействовать людей, у которых накопилась задолженность за жилищно-коммунальные услуги.

«Среди них есть разные люди — кто-то просто забывает платить, а есть реально бедные. В Москве были случаи, когда им предлагали поработать дворниками в счет задолженности», — приводит слова Разворотневой телеканал «360».

Депутат также отметила недостаточный уровень доверия к коммунальщикам среди населения. Во многом это связано с отсутствием прозрачности и редкими контактами между службами и жителями.

В Госдуме также требуют защитить россиян от переработок. Депутат Светлана Бессараб обосновала необходимость внесения поправок в Трудовой кодекс РФ, которые уравняют работников в правах.

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жкх госдума снег должники светлана разворотнева
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