Meta удалит опубликованные без согласия пользователя интимные фото

Вашингтон, 3 декабря. Компания Meta совместно с британской горячей линией Revenge Porn Helpline запустила программу по борьбе с распространением интимных фото, опубликованных в Сети без согласия пользователя. Об этом говорится в пресс-релизе корпорации.

Meta — владелец Facebook и Instagram — предложила пользователям прислать файлы, которые система могла бы оперативно удалить в своих социальных сетях. В компании заверили, что исходное изображение останется на устройстве пользователя, его не будут никуда загружать или передавать.

«Если кто-то обеспокоен тем, что их интимные изображения были опубликованы или могут быть размещены в социальных сетях, таких как Facebook или Instagram, они могут создать заявку на StopNCII.org, чтобы оперативно их обнаружить», — говорится в сообщении.

Оставить заявку на платформе смогут лица, достигшие 18 лет. Фото сразу же будет удалено, если кадр идентичен исходнику. Если к нему применялись фильтр или его откадрировали, то алгоритм может не распознать материал. Тогда придется оставлять новую заявку.

В конце октября американская корпорация Facebook объявила о смене названия. Глава Facebook Inc Марк Цукерберг на специальной презентации сообщил, что фирма станет работать под брендом Meta.